ASTROLOGIA

Universo pressiona e coloca Gêmeos, Leão e Escorpião à prova hoje (6 de maio) com mudanças inevitáveis

Situações fora do controle exigem maturidade imediata e mostram que não dá mais para insistir no que já passou

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, 6 de maio, chega com um clima de teste real. Não é leve, não é confortável e, principalmente, não dá para ignorar. A energia do dia coloca três signos diante de situações que fogem do esperado e exigem adaptação rápida. A sensação pode ser de frustração ou dúvida no início, mas tudo isso faz parte de um ajuste maior. O universo não está tirando, está redirecionando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Informações demais, caminhos demais e uma dúvida central: para onde ir agora? Você sente que algo importante está mudando, mesmo sem ter total clareza ainda. Isso gera insegurança, mas também te obriga a pensar com mais profundidade. Aos poucos, você percebe que não precisa controlar tudo, só precisa escolher um caminho e confiar nele.

Dica cósmica: nem toda resposta vem pronta, às vezes você constrói enquanto caminha.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão: Um plano que parecia certo simplesmente não acontece como esperado, e isso te desestabiliza. A frustração bate forte, principalmente porque você já contava com esse resultado. Mas é justamente aí que está o teste: sair da decepção e entender que nem tudo sair como o planejado significa perda.

Dica cósmica: o que não deu certo pode estar te livrando de algo que você ainda não enxergou.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: A pressão aumenta e você sente que tudo está chegando ao limite ao mesmo tempo. Pensamentos negativos podem tentar dominar, fazendo parecer que algo está prestes a dar errado. Mas a verdade é que esse é só um pico de tensão antes da estabilização.

Dica cósmica: nem tudo que parece problema agora vai se confirmar, respire antes de reagir.