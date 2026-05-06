ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (6 de maio): decisões, movimento e novas ideias impulsionam o dia

A quarta-feira favorece iniciativas, ajustes na rotina e escolhas mais conscientes para avançar com segurança

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quarta-feira, 6 de maio, traz uma combinação interessante entre ação e reflexão. Ao mesmo tempo em que existe energia para iniciar, resolver e avançar, também há um convite claro para agir com mais estratégia e evitar impulsos desnecessários. Conversas, conselhos e trocas ao longo do dia podem fazer toda a diferença, abrindo caminhos e ajudando a enxergar soluções que antes não estavam tão claras. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia começa com mais disposição e vontade de colocar ideias em prática. Apoios importantes surgem no trabalho e facilitam o andamento de tarefas. Momentos com amigos e atividades fora da rotina trazem leveza e renovam sua energia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Touro: Hoje você tende a tomar decisões importantes com mais segurança e clareza. Evitar ambientes ou pessoas negativas faz toda a diferença no seu equilíbrio. Conversas com pessoas próximas ajudam a encontrar soluções e fortalecem seus planos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 5

Gêmeos: O foco será essencial para manter o dia produtivo e evitar desgastes. Apoio da família traz segurança para lidar com desafios. Evite overthinking e confie mais no seu potencial para resolver situações.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 1

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: O dia favorece organização e novas estratégias para lidar com tarefas do dia a dia. Existe uma busca maior por equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Conquistas importantes podem surgir a partir de esforços anteriores.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Sua postura mais calma e estratégica ajuda a lidar com situações desafiadoras. Evitar conflitos desnecessários será essencial para manter o dia leve. Reconhecimento profissional pode surgir de forma natural.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Virgem: O momento pede mais atenção aos planos profissionais e às decisões de longo prazo. Ajustes na forma de agir podem trazer resultados mais consistentes. Mesmo com alguns desafios financeiros, o dia tende a ser produtivo.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: Mudanças e movimentações inesperadas podem abrir novas oportunidades. O apoio de pessoas próximas será fundamental para manter o ritmo. O dia favorece metas novas e decisões mais ousadas.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Escorpião: Um dia mais leve, com espaço para relaxar e aproveitar momentos simples. Reconhecimento por atitudes recentes pode fortalecer sua autoestima. Confiança em si será o seu maior diferencial.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

Sagitário: Situações familiares tendem a se resolver, trazendo mais tranquilidade. O dia favorece produtividade e conclusão de tarefas pendentes. Manter o equilíbrio emocional será essencial para aproveitar melhor as oportunidades.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Como é a mãe de cada signo 1 de 12

Capricórnio: O dia pede mais sensibilidade ao lidar com as próprias emoções e com as dos outros. Momentos em família trazem conforto e ajudam a aliviar tensões. Pequenos ajustes na rotina fazem grande diferença no bem-estar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Aquário: A atenção se volta para relações pessoais e equilíbrio emocional. Mudanças no trabalho podem exigir adaptação, mas trazem aprendizados importantes. O dia também favorece conexões e momentos a dois.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Peixes: Decisões importantes podem surgir, principalmente ligadas a finanças e rotina. O dia favorece novos planos e ideias que trazem crescimento. Ouvir conselhos de pessoas experientes pode ajudar a evitar erros.

Cor da sorte: Prata