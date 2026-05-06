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Cor e número da sorte de hoje (6 de maio): decisões, movimento e novas ideias impulsionam o dia

A quarta-feira favorece iniciativas, ajustes na rotina e escolhas mais conscientes para avançar com segurança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quarta-feira, 6 de maio, traz uma combinação interessante entre ação e reflexão. Ao mesmo tempo em que existe energia para iniciar, resolver e avançar, também há um convite claro para agir com mais estratégia e evitar impulsos desnecessários. Conversas, conselhos e trocas ao longo do dia podem fazer toda a diferença, abrindo caminhos e ajudando a enxergar soluções que antes não estavam tão claras. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia começa com mais disposição e vontade de colocar ideias em prática. Apoios importantes surgem no trabalho e facilitam o andamento de tarefas. Momentos com amigos e atividades fora da rotina trazem leveza e renovam sua energia.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Touro: Hoje você tende a tomar decisões importantes com mais segurança e clareza. Evitar ambientes ou pessoas negativas faz toda a diferença no seu equilíbrio. Conversas com pessoas próximas ajudam a encontrar soluções e fortalecem seus planos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 5

Gêmeos: O foco será essencial para manter o dia produtivo e evitar desgastes. Apoio da família traz segurança para lidar com desafios. Evite overthinking e confie mais no seu potencial para resolver situações.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 1

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: O dia favorece organização e novas estratégias para lidar com tarefas do dia a dia. Existe uma busca maior por equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Conquistas importantes podem surgir a partir de esforços anteriores.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Sua postura mais calma e estratégica ajuda a lidar com situações desafiadoras. Evitar conflitos desnecessários será essencial para manter o dia leve. Reconhecimento profissional pode surgir de forma natural.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Virgem: O momento pede mais atenção aos planos profissionais e às decisões de longo prazo. Ajustes na forma de agir podem trazer resultados mais consistentes. Mesmo com alguns desafios financeiros, o dia tende a ser produtivo.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Mudanças e movimentações inesperadas podem abrir novas oportunidades. O apoio de pessoas próximas será fundamental para manter o ritmo. O dia favorece metas novas e decisões mais ousadas.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Escorpião: Um dia mais leve, com espaço para relaxar e aproveitar momentos simples. Reconhecimento por atitudes recentes pode fortalecer sua autoestima. Confiança em si será o seu maior diferencial.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

Sagitário: Situações familiares tendem a se resolver, trazendo mais tranquilidade. O dia favorece produtividade e conclusão de tarefas pendentes. Manter o equilíbrio emocional será essencial para aproveitar melhor as oportunidades.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Como é a mãe de cada signo

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A mãe de Câncer: o coração da casa - A intuição e o amor incondicional que só a mãe de Câncer consegue transmitir por Imagem gerada por IA
A mãe de Leão: a rainha orgulhosa - O brilho e a generosidade da mãe de Leão que protege sua prole com unhas e dentes por Imagem gerada por IA
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Capricórnio: O dia pede mais sensibilidade ao lidar com as próprias emoções e com as dos outros. Momentos em família trazem conforto e ajudam a aliviar tensões. Pequenos ajustes na rotina fazem grande diferença no bem-estar.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Aquário: A atenção se volta para relações pessoais e equilíbrio emocional. Mudanças no trabalho podem exigir adaptação, mas trazem aprendizados importantes. O dia também favorece conexões e momentos a dois.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Peixes: Decisões importantes podem surgir, principalmente ligadas a finanças e rotina. O dia favorece novos planos e ideias que trazem crescimento. Ouvir conselhos de pessoas experientes pode ajudar a evitar erros.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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