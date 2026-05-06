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João Vicente revela obsessão de ator famoso por Chay Suede: 'Imita ele em tudo'

Ator diz que protagonista de novela copia estilo, escolhas e até forma de atuação do colega

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:56

João Vicente de Castro e Chay Suede
João Vicente de Castro e Chay Suede Crédito: Reprodução/Instagram

João Vicente de Castro acabou fazendo uma revelação curiosa sobre os bastidores da TV. O ator, que viveu Renato no remake de "Vale Tudo", da Globo, contou que um colega famoso, protagonista de novela, é obcecado por Chay Suede. A informação surgiu em uma conversa com Gregório Duvivier sobre inveja.

"É até bom falar isso aqui. Tem um outro ator, famoso e tal, que imita ele em tudo. Chay compra um relógio, ele compra também. Ele compra um carro antigo, o outro compra um carro antigo. O jeito de atuar... Ele imita o personagem do Chay! O Chay ficava me mandando mensagem e aí comecei a achar que ele estava paranoico com isso. Até eu começar a ver que realmente é uma loucura, sim", disse João no programa "Não importa", no YouTube.

João Vicente de Castro e Chay Suede

João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram
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João Vicente de Castro e Chay Suede por Reprodução/Instagram

Apesar da declaração, João Vicente preferiu não revelar a identidade do ator, mas deu mais pistas sobre o comportamento.

"É um cara com sucesso, protagonista de novela. Realmente ele é obcecado pelo Chay. Será que esse cara elabora isso? 'Vou imitar esse cara porque gosto dele. Eu me acho muito pior do que ele'. Será que é um cara sem estilo? 'Então vou imitar o estilo dele'. Ou não. Ele vê, guarda para ele em seu inconsciente e depois compra igual", completou João Vicente, que é amigo pessoal de Chay.

Casa de João Vicente de Castro

Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução
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Casa de João Vicente de Castro no Rio por Reprodução

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Tags:

João Vicente de Castro Chay Suede

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