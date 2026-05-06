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João Vicente revela obsessão de ator famoso por Chay Suede: 'Imita ele em tudo'

Ator diz que protagonista de novela copia estilo, escolhas e até forma de atuação do colega

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:56

João Vicente de Castro e Chay Suede Crédito: Reprodução/Instagram

João Vicente de Castro acabou fazendo uma revelação curiosa sobre os bastidores da TV. O ator, que viveu Renato no remake de "Vale Tudo", da Globo, contou que um colega famoso, protagonista de novela, é obcecado por Chay Suede. A informação surgiu em uma conversa com Gregório Duvivier sobre inveja.

"É até bom falar isso aqui. Tem um outro ator, famoso e tal, que imita ele em tudo. Chay compra um relógio, ele compra também. Ele compra um carro antigo, o outro compra um carro antigo. O jeito de atuar... Ele imita o personagem do Chay! O Chay ficava me mandando mensagem e aí comecei a achar que ele estava paranoico com isso. Até eu começar a ver que realmente é uma loucura, sim", disse João no programa "Não importa", no YouTube.

João Vicente de Castro e Chay Suede 1 de 10

Apesar da declaração, João Vicente preferiu não revelar a identidade do ator, mas deu mais pistas sobre o comportamento.

"É um cara com sucesso, protagonista de novela. Realmente ele é obcecado pelo Chay. Será que esse cara elabora isso? 'Vou imitar esse cara porque gosto dele. Eu me acho muito pior do que ele'. Será que é um cara sem estilo? 'Então vou imitar o estilo dele'. Ou não. Ele vê, guarda para ele em seu inconsciente e depois compra igual", completou João Vicente, que é amigo pessoal de Chay.