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Cantor Ray, da dupla com Renan, é internado em estado grave e está na UTI em Goiânia

Sertanejo de 63 anos está intubado e inconsciente após passar mal em chácara

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:38

Cantor Ray, da dupla com Renan
Cantor Ray, da dupla com Renan Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Ray, da dupla com Renan, está internado em estado grave no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, após passar mal em sua chácara, localizada em Bela Vista de Goiás. As informações foram divulgadas pelo empresário da dupla, Saulo Costa. Segundo ele, o artista está entubado e inconsciente.

Segundo o empresário, o artista, cujo nome de batismo é Amarildo Vicente, de 63 anos, apresentou febre e fortes dores abdominais por volta das 6h da última terça-feira (5). Inicialmente, ele foi levado a uma unidade de saúde em Bela Vista, mas o quadro se agravou, o que motivou a transferência para a capital.

Renan e Ray

Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
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Renan e Ray por Reprodução/Instagram

"Lá, o quadro agravou e a gente trouxe ele para Goiânia. Ele está na UTI", afirmou Saulo ao site g1.

Ray foi levado em uma UTI móvel e chegou a Goiânia por volta das 21h. Atualmente, ele está internado no Hospital Ruy Azeredo, onde permanece intubado e inconsciente. Até o momento, não há um diagnóstico confirmado, e a equipe médica deve divulgar atualizações a qualquer momento.

Nas redes sociais da dupla, a equipe informou que os shows programados entre os dias 7 e 9 de maio foram cancelados. Em nota, eles explicaram que a decisão foi tomada “em razão de um problema de saúde do cantor Ray, que se encontra hospitalizado e impossibilitado de se apresentar neste momento”.

Renan e Ray
Renan e Ray Crédito: Reprodução/Instagram

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Renan Ray

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