ASTROLOGIA

Plutão retrógrado começa agora e 4 signos entram em um dos períodos mais decisivos do ano

Uma virada silenciosa expõe verdades, pressiona escolhas e muda rumos em carreira, amor e dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:59

Signos e plutão retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

O início de maio ganha um peso diferente a partir de hoje, dia 6, quando Plutão entra em movimento retrógrado em Aquário, onde permanece atuando pelos próximos anos. Esse não é um trânsito de acontecimentos explosivos do lado de fora, mas de transformações profundas por dentro. O que estava escondido começa a aparecer, padrões antigos ficam evidentes e certas verdades se tornam impossíveis de ignorar.

Ao longo da semana, esse movimento ganha força e cria um ponto de virada silencioso, mas extremamente poderoso. Para quatro signos, essa energia não passa despercebida e começa a mexer diretamente com decisões importantes, principalmente em carreira, relações e direção de vida. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Touro: A pressão aparece principalmente na área profissional. Você começa a questionar metas, caminhos e até o conceito de sucesso que vinha seguindo. Algo que antes fazia sentido pode perder força, enquanto novas possibilidades começam a surgir, ainda que de forma desconfortável. Resistir à mudança só prolonga o desgaste. Esse é um momento de ajuste estratégico.

Dica cósmica: Se o caminho não faz mais sentido, insistir nele não é persistência, é atraso.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: Relações entram em um novo nível de profundidade. Dinâmicas que pareciam estáveis mostram camadas que não estavam tão claras assim. Pode surgir a necessidade de conversas mais diretas, ajustes de expectativas ou até reposicionamento emocional. O foco não está em controlar o outro, mas em entender o que você realmente aceita ou não dentro de uma conexão.

Dica cósmica: Clareza emocional evita desgastes que poderiam ser evitados lá na frente.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: Esse é um dos signos que mais sentem o impacto desse movimento. A partir de agora, emoções que estavam guardadas começam a ganhar forma e clareza. Situações que você vinha empurrando ou tentando não aprofundar pedem atenção imediata. No trabalho, você percebe onde o controle virou desgaste. Nos relacionamentos, fica evidente o que já não está equilibrado. Não é sobre ruptura imediata, mas sobre enxergar com honestidade o que precisa mudar.

Dica cósmica: Quando algo pesa demais, não é força, é sinal de que já passou do limite.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: O movimento acontece dentro de você antes de aparecer fora. Existe uma sensação de mudança interna que ainda não tem nome, mas já altera sua forma de enxergar o futuro. Planos, objetivos e até relações começam a perder sentido se não estiverem alinhados com quem você está se tornando. Esse é um reset silencioso, mas decisivo, que pode redefinir sua trajetória nos próximos meses.

Dica cósmica: Nem toda mudança precisa ser visível de imediato, mas ela precisa ser verdadeira.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

Plutão retrógrado não traz respostas rápidas, mas inicia processos que mudam tudo com o tempo. Esse começo pode parecer sutil, mas carrega um peso importante. Muitas pessoas já vinham sentindo um incômodo crescente nas últimas semanas, e agora ele ganha forma. A tendência é perceber com mais nitidez o que drena energia, o que perdeu sentido e o que precisa ser transformado.

O melhor caminho nesse período não é agir por impulso, mas observar com honestidade. Padrões repetidos, pensamentos insistentes e situações que voltam a incomodar costumam indicar exatamente onde a mudança precisa acontecer. Esse não é um ciclo de pressa, é um ciclo de consciência.