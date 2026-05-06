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Plutão retrógrado começa agora e 4 signos entram em um dos períodos mais decisivos do ano

Uma virada silenciosa expõe verdades, pressiona escolhas e muda rumos em carreira, amor e dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:59

Signos e plutão retrógrado
Signos e plutão retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

O início de maio ganha um peso diferente a partir de hoje, dia 6, quando Plutão entra em movimento retrógrado em Aquário, onde permanece atuando pelos próximos anos. Esse não é um trânsito de acontecimentos explosivos do lado de fora, mas de transformações profundas por dentro. O que estava escondido começa a aparecer, padrões antigos ficam evidentes e certas verdades se tornam impossíveis de ignorar.

Ao longo da semana, esse movimento ganha força e cria um ponto de virada silencioso, mas extremamente poderoso. Para quatro signos, essa energia não passa despercebida e começa a mexer diretamente com decisões importantes, principalmente em carreira, relações e direção de vida. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Touro: A pressão aparece principalmente na área profissional. Você começa a questionar metas, caminhos e até o conceito de sucesso que vinha seguindo. Algo que antes fazia sentido pode perder força, enquanto novas possibilidades começam a surgir, ainda que de forma desconfortável. Resistir à mudança só prolonga o desgaste. Esse é um momento de ajuste estratégico.

Dica cósmica: Se o caminho não faz mais sentido, insistir nele não é persistência, é atraso.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Leão: Relações entram em um novo nível de profundidade. Dinâmicas que pareciam estáveis mostram camadas que não estavam tão claras assim. Pode surgir a necessidade de conversas mais diretas, ajustes de expectativas ou até reposicionamento emocional. O foco não está em controlar o outro, mas em entender o que você realmente aceita ou não dentro de uma conexão.

Dica cósmica: Clareza emocional evita desgastes que poderiam ser evitados lá na frente.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Esse é um dos signos que mais sentem o impacto desse movimento. A partir de agora, emoções que estavam guardadas começam a ganhar forma e clareza. Situações que você vinha empurrando ou tentando não aprofundar pedem atenção imediata. No trabalho, você percebe onde o controle virou desgaste. Nos relacionamentos, fica evidente o que já não está equilibrado. Não é sobre ruptura imediata, mas sobre enxergar com honestidade o que precisa mudar.

Dica cósmica: Quando algo pesa demais, não é força, é sinal de que já passou do limite.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário: O movimento acontece dentro de você antes de aparecer fora. Existe uma sensação de mudança interna que ainda não tem nome, mas já altera sua forma de enxergar o futuro. Planos, objetivos e até relações começam a perder sentido se não estiverem alinhados com quem você está se tornando. Esse é um reset silencioso, mas decisivo, que pode redefinir sua trajetória nos próximos meses.

Dica cósmica: Nem toda mudança precisa ser visível de imediato, mas ela precisa ser verdadeira.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Plutão retrógrado não traz respostas rápidas, mas inicia processos que mudam tudo com o tempo. Esse começo pode parecer sutil, mas carrega um peso importante. Muitas pessoas já vinham sentindo um incômodo crescente nas últimas semanas, e agora ele ganha forma. A tendência é perceber com mais nitidez o que drena energia, o que perdeu sentido e o que precisa ser transformado.

O melhor caminho nesse período não é agir por impulso, mas observar com honestidade. Padrões repetidos, pensamentos insistentes e situações que voltam a incomodar costumam indicar exatamente onde a mudança precisa acontecer. Esse não é um ciclo de pressa, é um ciclo de consciência.

O que começa agora pode não parecer grandioso à primeira vista, mas tem potencial de redefinir muita coisa até os próximos meses.

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Signo Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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