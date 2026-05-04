ASTROLOGIA

Plutão retrógrado começa e acende alerta: como cada signo é impactado nesta semana decisiva de maio

Movimento que começa na quarta-feira abre um ciclo longo de transformação e cobra posicionamento imediato nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:00

Plutão retrógrado e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 4 a 10 de maio marca um dos movimentos mais importantes do momento: o início de Plutão retrógrado em Aquário, que começa no dia 6 de maio, às 12h34, e segue até 15 de outubro. Esse não é um trânsito qualquer. Ele mexe com estruturas profundas, padrões antigos e tudo aquilo que foi sendo ignorado ao longo do tempo. Diferente de outras fases, aqui o universo não está interessado em mudanças superficiais. É sobre encarar verdades, rever escolhas e transformar de dentro para fora. Os dias ao redor desse movimento já começam a dar sinais claros do que precisa ser ajustado, encerrado ou reconstruído. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa te pedindo estratégia. A impulsividade pode te atrapalhar se você não tiver um plano claro. Com Plutão retrógrado ativando reflexões profundas, você começa a perceber que não dá mais para agir no automático. Existe um chamado para amadurecimento nas suas decisões, principalmente ligadas a objetivos de longo prazo.

Dica cósmica: Nem toda ação precisa ser imediata, planejar também é avançar.

Touro: Você entra em um momento de maior estabilidade externa, mas com mudanças internas importantes acontecendo. Plutão retrógrado te faz olhar para sua trajetória com mais seriedade, especialmente na vida profissional. Você começa a entender onde precisa se posicionar melhor e parar de aceitar menos do que merece.

Dica cósmica: Valorize seu próprio caminho e pare de duvidar das suas escolhas.

Gêmeos: Relações entram em um ponto de virada. O que foi ignorado recentemente volta à tona e pede conversa, clareza e, em alguns casos, decisões difíceis. Plutão retrógrado te ajuda a enxergar além das ilusões e entender o que realmente está acontecendo ao seu redor.

Dica cósmica: Nem tudo é como parece, enxergue além da superfície.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: Um ciclo começa a se fechar de forma prática. Você entra em uma fase mais resolutiva, onde não há mais espaço para adiar o que precisa ser feito. Plutão retrógrado te leva a reorganizar sua rotina, suas prioridades e até sua forma de lidar com responsabilidades.

Dica cósmica: Resolver o que está pendente abre espaço para o novo.

Leão: A semana traz intensidade nas relações e na forma como você se expressa. Plutão retrógrado mexe com sua forma de se conectar com os outros, exigindo mais verdade e menos aparência. Você pode sentir necessidade de se abrir mais ou até rever algumas dinâmicas.

Dica cósmica: Relacionamentos reais exigem coragem para mostrar quem você é.

Virgem: O foco volta para você. Depois de um período olhando muito para fora, agora é hora de cuidar de si, da sua energia e do que realmente te faz bem. Plutão retrógrado ativa uma necessidade de reorganização interna que impacta diretamente sua saúde emocional e mental.

Dica cósmica: Priorizar você não é egoísmo, é necessidade.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Emoções que estavam escondidas começam a aparecer. Essa semana pode trazer conversas importantes ou até situações que te obrigam a encarar sentimentos que você vinha evitando. Plutão retrógrado te ensina que equilíbrio também passa por honestidade emocional.

Dica cósmica: Fugir do conflito só prolonga o desconforto.

Escorpião: Depois de um período intenso, você começa a virar a página, mas não sem antes entender tudo o que ficou para trás. Plutão retrógrado te coloca em um processo de reconstrução emocional e familiar, pedindo mais consciência sobre suas bases.

Dica cósmica: Antes de seguir em frente, entenda o que precisa ser curado.

Sagitário: A mente fica mais ativa e cheia de ideias, mas o desafio será filtrar o que realmente vale a pena. Plutão retrógrado te convida a transformar sua forma de pensar e se comunicar, deixando para trás padrões que já não funcionam.

Dica cósmica: Nem toda ideia precisa ser seguida, escolha com critério.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Questões financeiras e de valor pessoal entram em destaque. Você começa a rever sua relação com dinheiro, trabalho e reconhecimento. Plutão retrógrado mostra onde você pode estar se limitando ou aceitando menos do que deveria.

Dica cósmica: Reconhecer seu valor é o primeiro passo para mudar sua realidade.

Aquário: Com Plutão retrógrado acontecendo no seu signo, o impacto é direto. Esse é o início de uma transformação profunda na sua identidade, na forma como você se vê e se posiciona no mundo. Nada superficial vai sobreviver a esse processo.

Dica cósmica: Aceite as mudanças internas, elas estão te preparando para algo maior.

Peixes: Um período mais introspectivo começa. Você pode sentir necessidade de se afastar um pouco do barulho externo para entender melhor o que está acontecendo dentro de você. Plutão retrógrado ativa processos internos silenciosos, mas extremamente poderosos.