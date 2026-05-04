Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória chega sem aviso: 3 signos finalmente recebem o sucesso que esperaram por tanto tempo hoje (4 de maio)

Segunda-feira marca virada decisiva e transforma esforço acumulado em resultados concretos e visíveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

O dia de hoje, 4 de maio, chega com uma energia de recompensa difícil de ignorar. Depois de um período de esforço, dúvidas e até sensação de atraso, o universo começa a mostrar que nada foi em vão. Esse não é um sucesso que surge do nada, ele é construído, esperado e, principalmente, merecido. Há uma virada clara de cenário, onde aquilo que parecia distante finalmente começa a tomar forma real. Para alguns signos, essa segunda-feira funciona como um marco: o momento em que tudo começa a dar certo de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de maio): ajustes, atenção e decisões conscientes marcam o dia

Cor e número da sorte de hoje (4 de maio): ajustes, atenção e decisões conscientes marcam o dia

Imagem - Semana começa com alerta do Universo: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um recado que pode mudar a segunda-feira (4 de maio)

Semana começa com alerta do Universo: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes recebem um recado que pode mudar a segunda-feira (4 de maio)

Imagem - Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Áries: As oportunidades aparecem de forma quase óbvia, como se sempre estivessem ali esperando você enxergar. A diferença é que agora você está pronto. Tudo o que você construiu até aqui começa a se encaixar, e aquela sensação de esforço sem retorno desaparece. Você entende que estava mais perto do que imaginava.

Dica cósmica: Confie no seu timing, você chegou exatamente onde precisava.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Touro: A sensação de realização vem acompanhada de paz. Não é um sucesso caótico, é algo que faz sentido com quem você é e com o que você deseja construir. Você percebe que suas escolhas, mesmo as mais difíceis, te trouxeram até aqui. Existe um sentimento forte de gratidão e segurança.

Dica cósmica: Reconheça suas conquistas sem minimizar o seu próprio caminho.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Aquário: Tudo aquilo que parecia demorar demais começa a acontecer de uma vez. Sua paciência é finalmente recompensada, e você vê resultados concretos de algo que sustentou por muito tempo, mesmo sem garantias. Esse é o tipo de vitória que muda sua confiança para sempre.

Dica cósmica: Continue acreditando no que você constrói, mesmo quando ninguém mais vê ainda.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Áries Touro Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. tenta acabar com rumores de crise, mas atitude de Virginia chama atenção e intriga fãs

Vini Jr. tenta acabar com rumores de crise, mas atitude de Virginia chama atenção e intriga fãs
Imagem - 'Energia de solteira', sumiço de likes e flores escondidas levantam suspeitas de crise entre Virginia e Vini Jr.

'Energia de solteira', sumiço de likes e flores escondidas levantam suspeitas de crise entre Virginia e Vini Jr.
Imagem - Matheus, dupla de Kauan, anuncia decisão drástica nas redes sociais após fim do casamento

Matheus, dupla de Kauan, anuncia decisão drástica nas redes sociais após fim do casamento