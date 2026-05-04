ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de maio): ajustes, atenção e decisões conscientes marcam o dia

A segunda-feira pede mais cautela e equilíbrio, favorecendo escolhas bem pensadas e atitudes mais estratégicas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, dia 4 de maio, traz um chamado importante para olhar com mais atenção para atitudes, decisões e principalmente para a forma como você lida com imprevistos. Nem tudo vai fluir no automático, e isso não é negativo, pelo contrário: é uma oportunidade de agir com mais consciência e evitar erros impulsivos. Ajustes simples ao longo do dia podem fazer toda a diferença no resultado final, especialmente em questões financeiras, emocionais e profissionais. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje pede mais atenção com quem está ao seu redor, já que nem todo mundo estará na mesma sintonia que você. Ainda assim, seu entusiasmo te ajuda a seguir firme nos seus planos e conquistar avanços importantes. Questões familiares tendem a se resolver com mais leveza ao longo do dia.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Touro: O dia traz boas oportunidades, principalmente em assuntos ligados a crescimento pessoal e novos caminhos. É importante manter o controle financeiro e evitar gastos impulsivos. No campo emocional, conexões especiais podem trazer mais leveza e segurança.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Gêmeos: Sua mente estará mais prática e isso ajuda a tomar decisões mais assertivas. Momentos de introspecção podem trazer respostas importantes sobre o futuro. Evite se deixar levar por dúvidas passageiras e mantenha o foco no que realmente importa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: Resultados que você aguardava começam a aparecer, trazendo mais confiança para seguir em frente. O contato com a família tende a ser positivo e acolhedor. Aproveite para fortalecer vínculos e manter uma comunicação mais leve.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

Leão: Hoje pede mais organização, principalmente em relação a dinheiro e responsabilidades. Seu jeito diplomático ajuda a evitar conflitos e manter o equilíbrio nas relações. Mesmo com a rotina puxada, tente reservar um tempo para você.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: O dia traz encontros importantes e momentos que despertam boas emoções. Você tende a se sentir mais conectado com pessoas queridas, o que fortalece seus vínculos. Aproveite também para investir em aprendizados e novos interesses.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Responsabilidades aumentam, mas você terá maturidade para lidar com tudo de forma equilibrada. Conversas com a família podem trazer mais clareza emocional. Evite gastos desnecessários e mantenha o foco no que é prioridade.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Escorpião: Sua confiança estará em alta, favorecendo decisões importantes ao longo do dia. Trocas com pessoas próximas podem trazer boas ideias e novas perspectivas. Atitudes generosas também retornam de forma positiva.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Sagitário: Ajustes na forma de trabalhar trazem mais produtividade e melhores resultados. É um bom momento para ouvir conselhos e aplicar mudanças práticas na rotina. Evite agir por impulso, principalmente em situações mais delicadas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: Energia e disposição não vão faltar, o que ajuda a resolver pendências importantes. O dia favorece novas rotinas e hábitos mais saudáveis. Pequenas iniciativas podem gerar grandes avanços ao longo da semana.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Aquário: O dia pede mais calma e equilíbrio diante de situações inesperadas. Conexões com amigos e familiares trazem conforto emocional. Aproveite para pensar no futuro com mais estratégia e menos pressa.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

Peixes: Boas oportunidades podem surgir, principalmente no campo profissional. Parcerias e apoio de pessoas próximas fazem diferença no seu progresso. O dia também favorece momentos em família e pequenas celebrações.

Cor da sorte: Dourado