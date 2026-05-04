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Cor e número da sorte de hoje (4 de maio): ajustes, atenção e decisões conscientes marcam o dia

A segunda-feira pede mais cautela e equilíbrio, favorecendo escolhas bem pensadas e atitudes mais estratégicas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, dia 4 de maio, traz um chamado importante para olhar com mais atenção para atitudes, decisões e principalmente para a forma como você lida com imprevistos. Nem tudo vai fluir no automático, e isso não é negativo, pelo contrário: é uma oportunidade de agir com mais consciência e evitar erros impulsivos. Ajustes simples ao longo do dia podem fazer toda a diferença no resultado final, especialmente em questões financeiras, emocionais e profissionais. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje pede mais atenção com quem está ao seu redor, já que nem todo mundo estará na mesma sintonia que você. Ainda assim, seu entusiasmo te ajuda a seguir firme nos seus planos e conquistar avanços importantes. Questões familiares tendem a se resolver com mais leveza ao longo do dia.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Touro: O dia traz boas oportunidades, principalmente em assuntos ligados a crescimento pessoal e novos caminhos. É importante manter o controle financeiro e evitar gastos impulsivos. No campo emocional, conexões especiais podem trazer mais leveza e segurança.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Gêmeos: Sua mente estará mais prática e isso ajuda a tomar decisões mais assertivas. Momentos de introspecção podem trazer respostas importantes sobre o futuro. Evite se deixar levar por dúvidas passageiras e mantenha o foco no que realmente importa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: Resultados que você aguardava começam a aparecer, trazendo mais confiança para seguir em frente. O contato com a família tende a ser positivo e acolhedor. Aproveite para fortalecer vínculos e manter uma comunicação mais leve.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

Leão: Hoje pede mais organização, principalmente em relação a dinheiro e responsabilidades. Seu jeito diplomático ajuda a evitar conflitos e manter o equilíbrio nas relações. Mesmo com a rotina puxada, tente reservar um tempo para você.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: O dia traz encontros importantes e momentos que despertam boas emoções. Você tende a se sentir mais conectado com pessoas queridas, o que fortalece seus vínculos. Aproveite também para investir em aprendizados e novos interesses.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Responsabilidades aumentam, mas você terá maturidade para lidar com tudo de forma equilibrada. Conversas com a família podem trazer mais clareza emocional. Evite gastos desnecessários e mantenha o foco no que é prioridade.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Escorpião: Sua confiança estará em alta, favorecendo decisões importantes ao longo do dia. Trocas com pessoas próximas podem trazer boas ideias e novas perspectivas. Atitudes generosas também retornam de forma positiva.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Sagitário: Ajustes na forma de trabalhar trazem mais produtividade e melhores resultados. É um bom momento para ouvir conselhos e aplicar mudanças práticas na rotina. Evite agir por impulso, principalmente em situações mais delicadas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Energia e disposição não vão faltar, o que ajuda a resolver pendências importantes. O dia favorece novas rotinas e hábitos mais saudáveis. Pequenas iniciativas podem gerar grandes avanços ao longo da semana.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Aquário: O dia pede mais calma e equilíbrio diante de situações inesperadas. Conexões com amigos e familiares trazem conforto emocional. Aproveite para pensar no futuro com mais estratégia e menos pressa.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

Peixes: Boas oportunidades podem surgir, principalmente no campo profissional. Parcerias e apoio de pessoas próximas fazem diferença no seu progresso. O dia também favorece momentos em família e pequenas celebrações.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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