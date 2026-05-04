ASTROLOGIA

Hoje (4 de maio), o dia começa com pressão, mas termina com avanços importantes

A segunda traz desafios que exigem foco e maturidade, mas também abre espaço para crescimento e conquistas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 4 de maio, o dia começa exigindo mais responsabilidade e organização, principalmente no trabalho. Ao longo das horas, tudo tende a fluir melhor para quem mantém disciplina e não se deixa levar pela ansiedade.

Áries: Hoje pede foco total no trabalho e menos distração; no amor, evite impaciência; energia melhora com ação organizada. Dica cósmica: Comece pelo mais importante.

Touro: Hoje favorece produtividade e decisões práticas; no amor, estabilidade traz segurança; cuide da rotina. Dica cósmica: Constância gera resultado.

Gêmeos: Hoje exige atenção redobrada à comunicação; no trabalho, revise tudo; no amor, evite mal-entendidos. Dica cósmica: Fale menos, pense mais.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje mistura emoção e responsabilidade; no trabalho, mantenha equilíbrio; no amor, evite reações exageradas. Dica cósmica: Controle emocional é força.

Leão: Hoje traz desafios na liderança, mas também oportunidades; no amor, mais escuta; evite impor demais. Dica cósmica: Liderar é saber ajustar.

Virgem: Hoje favorece organização e eficiência; no amor, evite cobranças; cuide do excesso de pensamento. Dica cósmica: Simplifique processos.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: Hoje pede decisões importantes; no amor, posicionamento é necessário; evite adiar escolhas. Dica cósmica: Indecisão também é escolha.

Escorpião: Hoje intensifica o foco e a produtividade; no amor, controle emoções; no trabalho, avance com estratégia. Dica cósmica: Intensidade com direção gera resultado.

Sagitário: Hoje pede disciplina e menos dispersão; no amor, seja mais presente; evite fugir de responsabilidades. Dica cósmica: Compromisso traz liberdade.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Hoje favorece crescimento profissional; no amor, abra espaço para leveza; cuide do excesso de cobrança. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser tão rígido.

Aquário: Hoje traz ideias novas, mas exige execução; no amor, comunicação clara; evite procrastinar. Dica cósmica: Ideia boa é ideia aplicada.