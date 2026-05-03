ASTROLOGIA

Esses 5 signos precisam controlar os gastos em maio antes que o dinheiro escape das mãos

Impulsos, decisões apressadas e falsas oportunidades podem levar a prejuízos se não houver mais atenção com o dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 15:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Maio traz movimento e possibilidades no campo financeiro, mas nem tudo que parece oportunidade realmente vale a pena. Para alguns signos, o risco está justamente no excesso de confiança, na pressa ou na dificuldade de dizer não. O mês pede mais disciplina, planejamento e cautela antes de qualquer decisão importante. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: A impulsividade pode falar mais alto em maio, especialmente quando o assunto envolve dinheiro. A tendência é agir rápido demais, sem analisar todas as consequências, o que pode gerar arrependimentos. Evite compras por impulso e decisões financeiras feitas no calor do momento.

Dica cósmica: Pense duas vezes antes de gastar, mesmo quando parecer urgente.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos: O mês traz várias oportunidades financeiras, mas também o risco de assumir compromissos demais ao mesmo tempo. Tentar abraçar tudo pode acabar gerando perdas ou desorganização. É essencial escolher com cuidado onde investir tempo e dinheiro.

Dica cósmica: Menos é mais quando o assunto é finanças.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão: A estabilidade financeira pode dar uma falsa sensação de segurança, fazendo você relaxar na hora de tomar decisões importantes. O cuidado aqui está em grandes investimentos ou gastos mais altos, que exigem análise e cautela.

Dica cósmica: Nem tudo que parece seguro realmente é, avalie antes de agir.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra: Existe uma tendência a tomar decisões financeiras impulsivas, principalmente envolvendo gastos maiores ou até dívidas. O mês pede mais controle e menos emoção na hora de lidar com dinheiro. Evite assumir compromissos que podem pesar depois.

Dica cósmica: Equilíbrio também precisa existir nas suas finanças.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião: Apesar de chances de crescimento financeiro, o impulso para agir rápido pode levar a escolhas arriscadas. Investimentos ou compras grandes devem ser analisados com mais calma para evitar prejuízos. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente.

Dica cósmica: Cautela agora evita perdas depois.