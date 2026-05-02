ASTROLOGIA

Esses 5 signos vivem uma virada poderosa e entram no melhor mês do ano em maio

Previsões indicam crescimento, clareza e oportunidades marcantes para poucos privilegiados, que finalmente sentem a vida destravar

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 15:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega com uma energia de mudança consistente, trazendo momentos decisivos, novos começos e ajustes importantes ao longo das semanas. Entre revelações, viradas emocionais e avanços práticos, alguns signos conseguem aproveitar melhor esse cenário e entram em um ciclo especialmente favorável, com mais clareza, confiança e expansão. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Maio marca o início de uma nova fase cheia de possibilidades e crescimento pessoal. Com tudo fluindo com mais facilidade, você sente que está no controle da própria história. No começo do mês, algumas verdades vêm à tona e exigem maturidade nas relações, mas isso fortalece seus vínculos. Ao longo das semanas, sua comunicação melhora, sua autoconfiança aumenta e novas oportunidades começam a surgir, especialmente na vida profissional. No fim do mês, o foco se volta para estabilidade financeira e expansão.

Dica cósmica: Confie no seu ritmo e não tenha medo de recomeçar maior.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Gêmeos: O mês começa pedindo introspecção e organização emocional, como um preparo necessário para a fase intensa que vem depois. Aos poucos, você ganha clareza, encerra ciclos e se fortalece internamente. A partir da metade do mês, tudo muda: sua energia se renova, sua comunicação flui com facilidade e novas conexões surgem. Há destaque também para ganhos financeiros, desde que haja responsabilidade. O encerramento do mês traz revelações importantes no amor e nas relações.

Dica cósmica: Respeite seu tempo de recolhimento antes de brilhar.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Câncer: Maio chega com uma energia acolhedora e expansiva, trazendo crescimento pessoal e emocional. O mês começa com reflexões sobre o passado, especialmente no amor, mas isso ajuda você a seguir mais leve. Ao longo das semanas, reconhecimento e novas responsabilidades aparecem, elevando sua confiança. A partir da metade do mês, há um convite para desacelerar e aproveitar mais a vida, além de um forte destaque para sua vida social e afetiva, que ganha leveza e harmonia.

Dica cósmica: Permita-se viver o presente sem carregar o que já passou.

Perfume ideal para Câncer 1 de 4

Virgem: Este é um mês de crescimento, amadurecimento e fortalecimento emocional. Logo no início, você percebe a importância de dividir sentimentos e contar com quem está ao seu lado. Sua postura se torna mais firme e confiante, especialmente na vida profissional ou acadêmica. Ao longo do mês, sua comunicação ganha destaque e você precisa agir com diplomacia para evitar conflitos desnecessários. No fim, o desafio será equilibrar carreira e vida pessoal com mais consciência.

Dica cósmica: Menos autocrítica e mais reconhecimento das suas conquistas.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Capricórnio: Maio traz oportunidades importantes para evoluir no amor, na criatividade e nos projetos pessoais. O início do mês favorece conexões e também reflexões sobre sua trajetória profissional. Ao longo das semanas, sua vida afetiva ganha leveza e intensidade, com chances de fortalecer vínculos ou se abrir para novas experiências. Também é um período favorável para mostrar talentos e se destacar. No final do mês, ajustes na rotina e atenção à energia são essenciais para manter o equilíbrio.

Dica cósmica: Valorize seus talentos e não adie o que pode te destacar.