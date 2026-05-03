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'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza

O encontro histórico aconteceu no megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:54

Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum Crédito: Reprodução/Instagram

Na noite deste sábado (2), o palco montado nas areias de Copacabana para o evento 'Todo Mundo no Rio' recebeu Shakira, que teve como uma das convidadas, a cantora Ivete Sangalo.

Ao ser anunciada pela dona do hit Waka Waka, Ivete não se limitou a um abraço. A baiana chegou dando alguns tapinhas no bumbum de Shakira. A reação da colombiana foi imediata, ela ficou literalmente de boca aberta, caiu na risada e abraçou a amiga.

Ivete Sangalo e Shakira no Todo Mundo no Rio

Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/sabella Mendez/BrazilNews
Ivete Sangalo fez post após o show com Shakira por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum por Reprodução/Instagram

Além da 'mão boba', a cantora compartilhou com seus seguidores que sua missão ali também era ensinar a Shakira como se faz um Carnaval de verdade. Para Ivete, o momento com 'a loba' parece ter sido a cereja do bolo de um fim de semana intenso no Rio de Janeiro.

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Na sexta-feira (1), um dia antes da participação histórica, ela já tinha levado uma multidão ao delírio com a estreia da turnê 'Clareou', onde mergulha no samba e no pagode.

No fim da madrugada, já acomodada em sua cama, Ivete postou uma selfie de 'missão cumprida' nos Stories. "Rio, obrigada por esse fim de semana tão especial!", celebrou a cantora de 53 anos.

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Tags:

rio de Janeiro Shakira Show Ivete Sangalo Copacabana Todo Mundo no rio

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