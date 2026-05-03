TODO MUNDO NO RIO

'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza

O encontro histórico aconteceu no megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:54

Ivete Sangalo cumprimentou Shakira com tapinhas no bumbum Crédito: Reprodução/Instagram

Na noite deste sábado (2), o palco montado nas areias de Copacabana para o evento 'Todo Mundo no Rio' recebeu Shakira, que teve como uma das convidadas, a cantora Ivete Sangalo.

Ao ser anunciada pela dona do hit Waka Waka, Ivete não se limitou a um abraço. A baiana chegou dando alguns tapinhas no bumbum de Shakira. A reação da colombiana foi imediata, ela ficou literalmente de boca aberta, caiu na risada e abraçou a amiga.

Ivete Sangalo e Shakira no Todo Mundo no Rio 1 de 6

Além da 'mão boba', a cantora compartilhou com seus seguidores que sua missão ali também era ensinar a Shakira como se faz um Carnaval de verdade. Para Ivete, o momento com 'a loba' parece ter sido a cereja do bolo de um fim de semana intenso no Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (1), um dia antes da participação histórica, ela já tinha levado uma multidão ao delírio com a estreia da turnê 'Clareou', onde mergulha no samba e no pagode.