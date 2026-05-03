'Shak, cheguei!': Ivete Sangalo surpreende Shakira com 'mão boba' no palco e vídeo viraliza

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de maio de 2026 às 09:54
Na noite deste sábado (2), o palco montado nas areias de Copacabana para o evento 'Todo Mundo no Rio' recebeu Shakira, que teve como uma das convidadas, a cantora Ivete Sangalo.
Ao ser anunciada pela dona do hit Waka Waka, Ivete não se limitou a um abraço. A baiana chegou dando alguns tapinhas no bumbum de Shakira. A reação da colombiana foi imediata, ela ficou literalmente de boca aberta, caiu na risada e abraçou a amiga.
Ivete Sangalo e Shakira no Todo Mundo no Rio
Além da 'mão boba', a cantora compartilhou com seus seguidores que sua missão ali também era ensinar a Shakira como se faz um Carnaval de verdade. Para Ivete, o momento com 'a loba' parece ter sido a cereja do bolo de um fim de semana intenso no Rio de Janeiro.
Na sexta-feira (1), um dia antes da participação histórica, ela já tinha levado uma multidão ao delírio com a estreia da turnê 'Clareou', onde mergulha no samba e no pagode.
No fim da madrugada, já acomodada em sua cama, Ivete postou uma selfie de 'missão cumprida' nos Stories. "Rio, obrigada por esse fim de semana tão especial!", celebrou a cantora de 53 anos.