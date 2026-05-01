MÚSICA

Relembre os maiores hits da carreira de Shakira

Cantora colombiana se apresenta gratuitamente na Praia de Copacabana neste sábado (2)

Kamila Macedo

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:43

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru Crédito: Shakira/Instagram

A cantora Shakira se apresenta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 2 de maio, como parte do projeto “Todo Mundo no Rio”. A colombiana, dona da icônica música “Waka Waka”, hit da Copa do Mundo de 2010, promete fazer um espetáculo para os brasileiros que decidirem assisti-la da areia. Com uma carreira artística marcante, principalmente no mercado latino-americano, Shakira começou a cantar aos 13 anos, em 1991, com o lançamento do álbum "Magia" e vem arrastando multidões ao longo de 30 anos.

A agenda do “Todo Mundo no Rio” terá início às 17h45, com abertura do DJ Vintage Culture. Às 19h, o DJ Maz assume o comando do palco. O show principal de Shakira está previsto para as 21h45. A atração do pós-show ainda não foi revelada pela organização.

O evento tem entrada gratuita, contando apenas com uma área restrita para patrocinadores e convidados. A expectativa é que o público atinja a marca de 2 milhões de pessoas na areia da praia.

A estrutura promete ser histórica: o palco de 1.345 metros quadrados é o maior já montado no local, superando as dimensões das passagens de Lady Gaga e Madonna. O projeto técnico inclui 500 metros quadrados de LED e 16 torres de som e vídeo, com telões individuais de 45 metros quadrados cada.

Shakira 1 de 13

Como comemoração a esse marco histórico tanto para Shakira quanto para o Brasil, relembre as músicas mais ouvidas na carreira da colombiana, de acordo com as visualizações do YouTube:



1. Shakira - Waka Waka (This Time for Africa): 4.511.484.245 visualizações;

2. Shakira - Chantaje (Official Video) ft. Maluma: 3.164.351.683 visualizações;

3. Shakira - Hips Don't Lie (featuring Wyclef Jean): 1.793.038.065 visualizações;

4. KAROL G, Shakira - TQG (Official Video): 1.503.316.773 visualizações;

5. Shakira - Can't Remember to Forget You (Official Video) ft. Rihanna: 1.413.874.920 visualizações;

6. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown: 1.364.037.769 visualizações;

7. Shakira - Perro Fiel (Official Video) ft. Nicky Jam: 1.154.201.096 visualizações;

8. Shakira - Me Enamoré (Official Video): 976.059.350 visualizações;

9. - La Tortura (Official HD Video) ft. Alejandro Sanz: 960.326.112 visualizações;