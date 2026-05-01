ABRIU O JOGO

Dono da Choquei revela receber R$ 300 mil por mês em meio a investigação de lavagem de dinheiro

Raphael Sousa deu depoimento e revelou detalhes sobre trabalho com MC Ryan

Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 21:44

Raphael Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

O dono da página Choquei, Raphael Sousa de Oliveira confirmou à Polícia Federal (PF) lucrar mensalmente R$ 300 mil, em investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro de R$ 1,6 bilhão. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Além do empresário, foram presos na operação os funkeiros Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan e Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo.

Quem é o dono da Choquei preso pela PF 1 de 7

De acordo com a PF, existem indícios da existência de uma organização criminosa estruturada para lavar dinheiro de apostas e rifas ilegais. Aproximadamente R$ 790 milhões do total movimentado teria origem em valores de apostadores, vítimas de rifas ilegais, repasses feitos por facções criminosas e depósitos em espécie sem identificação, que teriam sido direcionados às contas dos investigados.

Ainda segundo a Folha, o dono da Choquei afirmou que não é “assalariado” e que o faturamento da empresa é transferido para suas contas de pessoa física. Também revelou que já recebeu valores diretamente em conta pessoal por serviços prestados.

De acordo com Raphael Sousa houve omissão de valores na declaração de imposto de renda, ao se referir a pagamentos recebidos fora da conta da empresa.

A PF questionou o empresário sobre a relação com outros investigados. Oliveira disse conhecer Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, apenas profissionalmente, como contratante de espaço publicitário.

Sobre Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, afirmou conhecê-lo apenas pelas redes sociais.

Destacou ainda que sua empresa apenas receber para publicar o que é solicitado, e que há um filtro, mas que o teor é definido por quem contrata seus serviços. Raphael também explicou que, como tem sido investigado, “não participou de grupos de mensagens (WhatsApp, Telegram, Signal e outros) relacionados a operações financeiras, remessas ou transporte de valores” com as pessoas investigadas.

Além disso, declarou que não tem conhecimento sobre a origem de valores movimentados por outros investigados. Raphael finalizou afirmando que não tem conhecimento ou envolvimento com fracionamento de valores, uso de interpostas pessoas e conversão de recursos criptoativos.

Raphael é um dos 39 alvos de mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal durante a Operação Narco Fluxo. O administrador é descrito na página como responsável por divulgar conteúdos favoráveis ao cantor MC Ryan, apontado com centro da estrutura, além de promover plataformas de apostas e rifas digitais.