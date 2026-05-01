Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono da Choquei revela receber R$ 300 mil por mês em meio a investigação de lavagem de dinheiro

Raphael Sousa deu depoimento e revelou detalhes sobre trabalho com MC Ryan

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 21:44

Raphael Sousa
Raphael Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

O dono da página Choquei, Raphael Sousa de Oliveira confirmou à Polícia Federal (PF) lucrar mensalmente R$ 300 mil, em investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro de R$ 1,6 bilhão. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Além do empresário, foram presos na operação os funkeiros Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan e Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo.

Quem é o dono da Choquei preso pela PF

Raphael é responsável pela página Choquei, um dos maiores perfis de entretenimento e notícias virais do Brasil nas redes sociais por Reprodução
Ele aparece na Receita Federal como sócio-administrador de duas empresas ligadas à página, com sede em Goiânia por Reprodução
A primeira empresa vinculada ao projeto foi aberta em 2019; a segunda foi registrada dois anos depois por Reprodução
Raphael atua nos bastidores do projeto, com pouca exposição pessoal pública nas redes em comparação ao alcance da página por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira é dono da página Choquei por Reprodução
1 de 7
Raphael é responsável pela página Choquei, um dos maiores perfis de entretenimento e notícias virais do Brasil nas redes sociais por Reprodução

Leia mais

Imagem - Justiça decreta prisão preventiva de influenciador baiano, MC Ryan, MC Poze e dono da Choquei

Justiça decreta prisão preventiva de influenciador baiano, MC Ryan, MC Poze e dono da Choquei

Imagem - STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão

STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão

Imagem - Influenciador baiano é um dos alvos da operação que prendeu dono da 'Choquei' e MC Poze

Influenciador baiano é um dos alvos da operação que prendeu dono da 'Choquei' e MC Poze

De acordo com a PF, existem indícios da existência de uma organização criminosa estruturada para lavar dinheiro de apostas e rifas ilegais. Aproximadamente R$ 790 milhões do total movimentado teria origem em valores de apostadores, vítimas de rifas ilegais, repasses feitos por facções criminosas e depósitos em espécie sem identificação, que teriam sido direcionados às contas dos investigados.

Ainda segundo a Folha, o dono da Choquei afirmou que não é “assalariado” e que o faturamento da empresa é transferido para suas contas de pessoa física. Também revelou que já recebeu valores diretamente em conta pessoal por serviços prestados.

De acordo com Raphael Sousa houve omissão de valores na declaração de imposto de renda, ao se referir a pagamentos recebidos fora da conta da empresa.

A PF questionou o empresário sobre a relação com outros investigados. Oliveira disse conhecer Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, apenas profissionalmente, como contratante de espaço publicitário.

Sobre Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, afirmou conhecê-lo apenas pelas redes sociais.

Destacou ainda que sua empresa apenas receber para publicar o que é solicitado, e que há um filtro, mas que o teor é definido por quem contrata seus serviços. Raphael também explicou que, como tem sido investigado, “não participou de grupos de mensagens (WhatsApp, Telegram, Signal e outros) relacionados a operações financeiras, remessas ou transporte de valores” com as pessoas investigadas.

Além disso, declarou que não tem conhecimento sobre a origem de valores movimentados por outros investigados. Raphael finalizou afirmando que não tem conhecimento ou envolvimento com fracionamento de valores, uso de interpostas pessoas e conversão de recursos criptoativos.

Raphael é um dos 39 alvos de mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal durante a Operação Narco Fluxo. O administrador é descrito na página como responsável por divulgar conteúdos favoráveis ao cantor MC Ryan, apontado com centro da estrutura, além de promover plataformas de apostas e rifas digitais.

A decisão da Justiça é que Raphael recebia valores altos de integrantes do grupo, em troca da atuação como operador de mídia, que consistia na divulgação de conteúdos, promoção de apostas e gestão de imagem.

Tags:

mc Ryan mc Poze do Rodo Raphael Sousa Oliveira Choquei

Mais recentes

Imagem - Relembre os maiores hits da carreira de Shakira

Relembre os maiores hits da carreira de Shakira
Imagem - Empresário apontado como affair de Ivete Sangalo marca presença em show da cantora

Empresário apontado como affair de Ivete Sangalo marca presença em show da cantora
Imagem - Ensaio nu de galã da nova novela das 9 vem à tona: ‘Imaturidade’

Ensaio nu de galã da nova novela das 9 vem à tona: ‘Imaturidade’