POLÍCIA FEDERAL

Influenciador baiano é um dos alvos da operação que prendeu dono da 'Choquei' e MC Poze

Investigado estava preso e foi solto pela Justiça em março

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 14:06

Diogo 305 é famoso por promover rifas na internet Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, é um dos alvos da operação da Polícia Federal que prendeu Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, e dos cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. O esquema é suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava mecanismos para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, movimentações com criptoativos e transporte de dinheiro em espécie. A reportagem tenta contatar a defesa de Diogo 305.

A operação realizada nesta quarta-feira (15) mobiliza mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida 1 de 5

Diogo Santos de Almeida já havia sido preso em fevereiro deste ano, durante a terceira fase da operação Falsas Promessas. No Carnaval, o camarote do empresário, localizado no circuito Barra-Ondina, foi interditado sob a suspeita de ser usado para lavagem de dinheiro.

Ele é investigado por posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Quando foi preso, o influenciador estava na posse de mais de 500 munições de fuzil, além de grande quantia em dinheiro em espécie, joias, celulares e relógios de luxo.

Diogo 305 foi solto em 17 de março, após Justiça reconhecer o excesso de prazo na prisão preventiva do investigado e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) se manifestar favoravelmente ao relaxamento da prisão.

Presos em operação

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia. Também foram detidos o influenciador Chrys Dias e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo.

Raphael administra um dos maiores perfis de notícias e fofocas do país nas redes sociais, com mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão.