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Influenciador baiano é um dos alvos da operação que prendeu dono da 'Choquei' e MC Poze

Investigado estava preso e foi solto pela Justiça em março

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 14:06

Diogo 305 é famoso por promover rifas na internet
Diogo 305 é famoso por promover rifas na internet Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, é um dos alvos da operação da Polícia Federal que prendeu Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, e dos cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. O esquema é suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava mecanismos para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, movimentações com criptoativos e transporte de dinheiro em espécie. A reportagem tenta contatar a defesa de Diogo 305. 

A operação realizada nesta quarta-feira (15) mobiliza mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
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Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução

Diogo Santos de Almeida já havia sido preso em fevereiro deste ano, durante a terceira fase da operação Falsas Promessas. No Carnaval, o camarote do empresário, localizado no circuito Barra-Ondina, foi interditado sob a suspeita de ser usado para lavagem de dinheiro.

Ele é investigado por posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Quando foi preso, o influenciador estava na posse de mais de 500 munições de fuzil, além de grande quantia em dinheiro em espécie, joias, celulares e relógios de luxo. 

Diogo 305 foi solto em 17 de março, após Justiça reconhecer o excesso de prazo na prisão preventiva do investigado e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) se manifestar favoravelmente ao relaxamento da prisão. 

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Presos em operação 

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia. Também foram detidos o influenciador Chrys Dias e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. 

Raphael administra um dos maiores perfis de notícias e fofocas do país nas redes sociais, com mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Dados da Receita Federal apontam que o influenciador é sócio-administrador de duas empresas ligadas à página Choquei, ambas registradas em Goiânia. A primeira foi aberta em 2019 e a segunda, dois anos depois.

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