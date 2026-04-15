Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono da 'Choquei' é preso pela PF em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Ação também prendeu MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e outros investigados por movimentações ilegais superiores a R$ 1,6 bilhão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:17

Raphael Sousa Oliveira é dono da página Choquei
Raphael Sousa Oliveira é dono da página Choquei Crédito: Reprodução

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.

Ele foi preso na mesma operação em que também foram detidos o influenciador Chrys Dias e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Até o momento, a Polícia Federal não detalhou qual seria o papel específico de Raphael no grupo investigado.

Raphael administra um dos maiores perfis de notícias e fofocas do país nas redes sociais, com mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Quem é o dono da Choquei preso pela PF

Raphael é responsável pela página Choquei, um dos maiores perfis de entretenimento e notícias virais do Brasil nas redes sociais por Reprodução
Ele aparece na Receita Federal como sócio-administrador de duas empresas ligadas à página, com sede em Goiânia por Reprodução
A primeira empresa vinculada ao projeto foi aberta em 2019; a segunda foi registrada dois anos depois por Reprodução
Raphael atua nos bastidores do projeto, com pouca exposição pessoal pública nas redes em comparação ao alcance da página por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira por Reprodução
Raphael Sousa Oliveira é dono da página Choquei por Reprodução
1 de 7
Raphael é responsável pela página Choquei, um dos maiores perfis de entretenimento e notícias virais do Brasil nas redes sociais por Reprodução

Dados da Receita Federal apontam que o influenciador é sócio-administrador de duas empresas ligadas à página Choquei, ambas registradas em Goiânia. A primeira foi aberta em 2019 e a segunda, dois anos depois.

O advogado Frederico Moreira informou que Raphael está sendo ouvido na sede da Polícia Federal na capital goiana. Segundo ele, a defesa deve se manifestar ao longo do dia, segundo o portal G1.

Grupo praticava lavagem de altos valores

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava mecanismos para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, movimentações com criptoativos e transporte de dinheiro em espécie.

A operação mobiliza mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, valores em dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos. Os agentes também localizaram armas e um colar com a imagem do narcotraficante colombiano Pablo Escobar dentro de um mapa do estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Mais recentes

Imagem - Saiba por que mais de um terço dos adultos evita consultas médicas

Saiba por que mais de um terço dos adultos evita consultas médicas
Imagem - Votação da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara é adiada

Votação da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara é adiada
Imagem - Fake news e morte: relembre episódios em que a 'Choquei' virou caso de polícia

Fake news e morte: relembre episódios em que a 'Choquei' virou caso de polícia