PÁGINA DE FOFOCA

Dono da 'Choquei' é preso pela PF em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Ação também prendeu MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e outros investigados por movimentações ilegais superiores a R$ 1,6 bilhão

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:17

Raphael Sousa Oliveira é dono da página Choquei Crédito: Reprodução

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.

Ele foi preso na mesma operação em que também foram detidos o influenciador Chrys Dias e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Até o momento, a Polícia Federal não detalhou qual seria o papel específico de Raphael no grupo investigado.

Raphael administra um dos maiores perfis de notícias e fofocas do país nas redes sociais, com mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Quem é o dono da Choquei preso pela PF 1 de 7

Dados da Receita Federal apontam que o influenciador é sócio-administrador de duas empresas ligadas à página Choquei, ambas registradas em Goiânia. A primeira foi aberta em 2019 e a segunda, dois anos depois.

O advogado Frederico Moreira informou que Raphael está sendo ouvido na sede da Polícia Federal na capital goiana. Segundo ele, a defesa deve se manifestar ao longo do dia, segundo o portal G1.

Grupo praticava lavagem de altos valores

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava mecanismos para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, movimentações com criptoativos e transporte de dinheiro em espécie.

A operação mobiliza mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, valores em dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos. Os agentes também localizaram armas e um colar com a imagem do narcotraficante colombiano Pablo Escobar dentro de um mapa do estado de São Paulo.