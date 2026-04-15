Dono da 'Choquei' é preso pela PF em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro

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Carol Neves
Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:17
O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.
Ele foi preso na mesma operação em que também foram detidos o influenciador Chrys Dias e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. Até o momento, a Polícia Federal não detalhou qual seria o papel específico de Raphael no grupo investigado.
Raphael administra um dos maiores perfis de notícias e fofocas do país nas redes sociais, com mais de 27 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele também foi alvo de mandado de busca e apreensão.
Quem é o dono da Choquei preso pela PF
Dados da Receita Federal apontam que o influenciador é sócio-administrador de duas empresas ligadas à página Choquei, ambas registradas em Goiânia. A primeira foi aberta em 2019 e a segunda, dois anos depois.
O advogado Frederico Moreira informou que Raphael está sendo ouvido na sede da Polícia Federal na capital goiana. Segundo ele, a defesa deve se manifestar ao longo do dia, segundo o portal G1.
Grupo praticava lavagem de altos valores
De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava mecanismos para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, movimentações com criptoativos e transporte de dinheiro em espécie.
A operação mobiliza mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos, valores em dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos. Os agentes também localizaram armas e um colar com a imagem do narcotraficante colombiano Pablo Escobar dentro de um mapa do estado de São Paulo.
Segundo a Polícia Federal, os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.