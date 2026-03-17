Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça manda soltar influenciador dono de camarote na Barra preso com mais de 500 munições de fuzil

Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, foi preso em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:11

Diogo 305 é famoso por promover rifas na internet
Diogo 305 é famoso por promover rifas na internet Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia determinou a soltura de Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305, preso durante a terceira fase da operação Falsas Promessas, em fevereiro. No Carnaval deste ano, o camarote do empresário, localizado no circuito Barra-Ondina, foi interditado sob a suspeita de ser usado para lavagem de dinheiro.

A informação da soltura foi confirmada pela defesa de Diogo ao CORREIO. Conforme os advogados, a Justiça reconheceu o excesso de prazo na prisão preventiva do investigado, após o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) se manifestar favoravelmente ao relaxamento da prisão. Diogo foi solto nesta terça-feira (17), um mês após ser preso em um resort de luxo em Busca Vida, no Litoral Norte da Bahia

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida

Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução
1 de 5
Diogo 305 foi preso em um resort de luxo em Busca Vida por Reprodução

No início deste mês, a Justiça havia mantido a prisão Diogo 305. Ele é investigado por posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Quando foi preso, estava na posse de mais de 500 munições de fuzil, além de grande quantia em dinheiro em espécie, joias, celulares e relógios de luxo.

A defesa alegou que Diogo possui registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) desde 2021 e que, à época, não haveria limitações territoriais para o tráfego de armas e munições.

Porém, as guias de tráfego de armamentos apresentadas pela defesa foram emitidas apenas em 2025, com restrições para deslocamento exclusivamente entre o endereço do investigado e um clube de tiro em São Paulo. Ao analisar o novo pedido de habeas corpus, a Justiça decidiu soltar o influenciador. 

Investigações

O Camarote 305, interditado na véspera do Carnaval, é apontado pela Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro da exploração ilegal de rifas na internet. O espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô.

Leia mais

Imagem - Justiça mantém preso dono de camarote na Barra encontrado com mais de 500 munições de fuzil

Justiça mantém preso dono de camarote na Barra encontrado com mais de 500 munições de fuzil

Imagem - Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo

Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Os valores dos ingressos vendidos variavam entre R$ 927 e R$ 1.108. O passaporte para todos os dias de festa no camarote custava R$ 4,8 mil. De acordo com o delegado Fábio Lordello, a operação reforçou a atuação estratégica da Polícia Civil da Bahia no enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com foco na interrupção de atividades ilícitas.

“O grupo operava um esquema estruturado de lavagem de capitais por meio de empresas de fachada, intermediadoras de pagamento e pessoas interpostas, movimentando valores incompatíveis com atividades lícitas declaradas. As conexões financeiras do esquema seguem sob aprofundamento investigativo”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Atração internacional, curadoria baiana e duração maior: saiba tudo sobre a Bienal do Livro Bahia 2026

Atração internacional, curadoria baiana e duração maior: saiba tudo sobre a Bienal do Livro Bahia 2026
Imagem - Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa acontece em Salvador; veja quando

Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa acontece em Salvador; veja quando
Imagem - Mototaxistas que agrediram dois homens no Carnaval são presos por tentativa de homicídio e homofobia

Mototaxistas que agrediram dois homens no Carnaval são presos por tentativa de homicídio e homofobia

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
01

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Imagem - Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo
02

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
03

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão
04

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão