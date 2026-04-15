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Idoso é esfaqueado pela própria filha na Região Metropolitana de Salvador

A suspeita da agressão fugiu após o crime

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:59

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem de 60 anos foi atingido por golpes de arma branca desferidos pela própria filha. O caso ocorreu nesta terça-feira (14), no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O caso foi registrado na 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), que já iniciou as diligências para localizar e prender a suspeita, que fugiu após o crime. Até o momento, a motivação do ataque é desconhecida.

Investigadores da unidade policial realizam oitivas com testemunhas e familiares para esclarecer as circunstâncias do crime e entender o contexto da agressão. O estado de saúde da vítima, que não teve a identidade revelada, ainda não foi divulgado oficialmente pelas autoridades.

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Tags:

Salvador Ataque Idoso Pai Filha Facadas

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