Idoso é esfaqueado pela própria filha na Região Metropolitana de Salvador

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Nauan Sacramento
Publicado em 15 de abril de 2026 às 15:59
Um homem de 60 anos foi atingido por golpes de arma branca desferidos pela própria filha. O caso ocorreu nesta terça-feira (14), no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.
O caso foi registrado na 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), que já iniciou as diligências para localizar e prender a suspeita, que fugiu após o crime. Até o momento, a motivação do ataque é desconhecida.
Investigadores da unidade policial realizam oitivas com testemunhas e familiares para esclarecer as circunstâncias do crime e entender o contexto da agressão. O estado de saúde da vítima, que não teve a identidade revelada, ainda não foi divulgado oficialmente pelas autoridades.