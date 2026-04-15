COMEÇOU A BIENAL

Bienal do Livro Bahia 2026 é a aberta nesta quarta (15) com presença de autoridades e escritores

Confira quem são os convidados presentes nesta quarta

Nauan Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:13

Bienal tem duração até o dia 21 de abril Crédito: Sora Maia/CORREIO

A Bienal do Livro Bahia 2026 foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (15), no Centro de Convenções de Salvador. Com o tema "Bahia - identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo", o evento segue até o dia 21 de abril, apresentando uma curadoria composta por nomes como Itamar Vieira Junior e Maíra Azevedo.

O prefeito Bruno Reis celebrou o retorno definitivo do evento ao calendário da capital. "Tinha nove anos que não tínhamos a Bienal em Salvador, primeiro por falta de um equipamento como esse Centro de Convenções. Hoje, temos um lugar para realizar um evento dessa magnitude", afirmou. O gestor destacou ainda o papel da cidade como "berço da cultura e da arte do Brasil".

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Sobre o fomento à educação, o prefeito detalhou o investimento em vouchers para a rede pública. "A prefeitura compra os tickets que dão acesso gratuito a todos os professores e a 10 mil crianças da nossa rede. Nossa criançada chega com o tíquete para ter o direito a ter o livro", explicou Reis, que espera que o evento bata o recorde de 100 mil visitantes da edição anterior.

O governador Jerônimo Rodrigues também participou da abertura e defendeu o acesso à leitura como um direito social básico. "Assim como as pessoas têm direito a um prato de comida, deveríamos todos ter direito ao acesso à escola para garantir a leitura na idade certa", pontuou. Para estimular a visitação, o estado decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (20).

O primeiro dia de Bienal ainda conta com as participações da pesquisadora Bárbara Carine, do comunicador Ricardo Ishmael, da executiva Tatiana Zaccaro, do diretor literário Jéferson Assumção, e da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação (FNDE) Fernanda Pacobahyba, além de outros convidados.

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