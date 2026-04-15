NOVOS LEITURAS

Bienal do Livro Bahia atrai novos leitores e reforça papel cultural de Salvador

Visitantes de diversas cidades e estados estreiam no evento literário da capital baiana

Nauan Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:47

Bienal do Livro Bahia 2026 é a aberta nesta quarta (15) com presença de autoridades e escritores Crédito: Sora Maia/CORREIO

O primeiro dia da Bienal do Livro Bahia 2026, no Centro de Convenções de Salvador, foi marcado pela estreia de um público diversificado que nunca havia visitado o evento. É o caso da pernambucana Liliane Medeiro, 37 anos, que aproveitou as férias no estado para conhecer a feira. “A Bahia é cultura o tempo todo. Sou de Pernambuco e não peguei um dia de sol ainda, mas imagina ter algo assim por aqui e não visitar? Seria uma desfeita”, comentou. Já a estudante Mariana Bucão, 18, viajou de Valença para unir duas paixões: “Sempre adiei vir, mesmo amando livros. Agora coincidiu com o show do Guns N' Roses; vou ter a experiência de Bridgerton de dia e Rock N’ Roll de noite”.

O evento também tem sido utilizado como ferramenta de educação e incentivo à leitura dentro das famílias. Juliano Cerqueira, 26, visitou o Centro de Convenções para acompanhar o irmão de 12 anos, um leitor assíduo. “Eu não sou muito de livros, mas minha família gosta muito e resolvemos incentivar. Tenho uma filha de um ano e acho que vai ser muito bom para ela ter essa experiência quando for mais velha”, relatou.

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Sentimento semelhante foi compartilhado por Maria de Lourdes Sampaio, 56, que viajou de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, para atender ao pedido da neta. “Vim de gaiata junto com ela. Acho lindo ver tanta criança e tanta cor. Livro é maravilhoso para essa geração mais nova”, afirmou a visitante.

Reencontro com a educação

Para além do lazer, a Bienal representa uma oportunidade de recomeço para quem busca se reaproximar dos estudos. Marconi Lima, de 30 anos, visitou o evento pela primeira vez com o objetivo de mudar sua relação com a literatura após retornar à escola. “Eu nunca gostei muito de ler, mas agora quero mudar isso. Aqui é para conhecer a educação e a literatura; é coisa boa ter isso tudo disponível para nós”, concluiu.