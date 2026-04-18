Bienal do Livro Bahia: editoras independentes montam programação especial para o evento

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Gil Santos
Publicado em 18 de abril de 2026 às 20:57
O Coletivo Compiladas, um grupo formado por 16 editoras independentes de diferentes regiões do Brasil, está participando pela primeira vez da Bienal do Livro Bahia e montou uma programação com nomes como Carla Akotirene, Renato Noguera, Leda Maria Martins, Denise Carrascosa, Thiago Siqueira e as Ganhadeiras de Itapuã, entre outros.
As mesas serão realizadas na segunda (20) e na terça-feira (21), durante o evento. A Bienal do Livro Bahia 2026 está sendo realizada no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. Devido ao sucesso da edição de 2025, esse ano a feira terá um dia a mais, o que tem atraído mais leitores, autores e editoras.
Entre os convidados do Coletivo Compiladas estão autores e designers nacionalmente conhecidos, que tiveram suas obras lançadas por alguma dessas editoras. No estande, os leitores encontram diversidade de gêneros literários, gráficos e editoriais.
Participam do coletivo as editoras: Arquipélago Editorial, Dublinense (Rio Grande do Sul); Bazar do Tempo, Editora Cobogó, Ímã Editorial, Mórula, Editora Oficina Raquel, Seiva, Tabla (Rio de Janeiro); Editora Ercolano, Editora Fósforo, Lote 42, Nós, Ubu (São Paulo); Relicário (Minas Gerais); e Solisluna (Bahia).
Segundo os organizadores, todas as empresas são 100% brasileiras e independentes, isto é, não integram nenhum grupo editorial ou econômico. Confira a programação Compiladas na Bienal do Livro Bahia:
DIA 20/4, segunda-feira
Espaço Infantil Portais da Palavra
10h30 - ‘A árvore mais sabida do mundo’, de Mira Silva, com Jell Oliveira
Café Literário
18h - Mesa ‘O livro como dispositivo de criação cênica (Das letras ao corpo em festa)’, com Leda Maria Martins
DIA 21/4, terça-feira
Arena Farol
13h - ‘Diálogo sobre afeto’, com Carla Akotirene, Renato Nogueira e mediação de Tia Má
Café Literário
16h - ‘A trama e o tempo - Os horizontes da Literatura Brasileira’, com Luciany Aparecida (Apolinária), Bianca Santana (Aziri) e Denise Carrascoza
Espaço Infantil Portais da Palavra
16h20 - ‘Mistério no Mar de Itapuã’, com Thiago Siqueira e as Ganhadeiras de Itapuã