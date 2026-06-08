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Salvador registra em uma semana quase 90% da chuva esperada para junho

Previsão ainda é de chuva para os próximos dias

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14:30

Temporal em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Salvador registrou 204 mm de chuva na primeira semana de chuva - 86% dos 237 mm esperados para o mês inteiro, segundo dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). A previsão ainda é de chuva para os próximos dias.

“As mudanças climáticas vem afetando o mundo inteiro e o resultado de grandes volumes pluviométricos é cada vez maior. Ano após ano, a média pluviométrica registrada em nossa cidade vem aumentando devido a esses fenômenos”, afirma o diretor geral da Defesa Civil (Codesal), Adriano Silveira.

De acordo com o dirigente da Codesal, uma massa de ar seca e quente se aproxima de Salvador, o que deve manter o tempo mais ameno nos próximos dias, mas ainda com previsão de chuvas fracas a moderadas.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A população deve estar atenta a sinais para evitar tragédias, como o aparecimento de rachaduras no imóvel, pequenos deslizamentos de terra, queda de galhos de árvores próximas ou destelhamento. Em caso de emergência, deve-se buscar um abrigo seguro e acionar a Codesal através do 199.