Salvador terá feriadão de 5 dias no São João; confira

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Carol Neves
Publicado em 8 de junho de 2026 às 12:40
O prefeito Bruno Reis anunciou nesta segunda-feira (8) a antecipação do pagamento dos servidores públicos municipais para o dia 19 de junho, antes das celebrações de São João. Junto com a medida, também foi decretado ponto facultativo, o que deve garantir um período de descanso de quase uma semana para os trabalhadores da administração municipal.
Segundo o prefeito, os salários serão depositados na sexta (19). Na sequência, a programação do serviço público será alterada: na segunda-feira (22) as atividades serão suspensas, na terça-feira (23) haverá ponto facultativo e na quarta-feira (24) ocorre o feriado de São João. O retorno do expediente está previsto para a quinta-feira (25), quando os serviços voltam ao funcionamento normal.
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Com isso, os servidores terão dias consecutivos de folga durante um dos períodos mais tradicionais do calendário cultural baiano. A expectativa é que muitos aproveitem a pausa para viajar ao interior do estado, onde os festejos juninos costumam reunir famílias e movimentar cidades em diferentes regiões.
Ao anunciar o pacote, Bruno Reis destacou tanto o aspecto cultural quanto a valorização dos servidores públicos. “O São João é uma das tradições mais fortes da nossa cultura e da identidade do povo baiano. Sabemos que muitos servidores têm familiares no interior e aproveitam esse período para reencontrar parentes, celebrar e manter vivas as tradições juninas. Por isso, decidimos antecipar o pagamento dos salários e conceder ponto facultativo, permitindo que eles possam aproveitar esse momento com mais tranquilidade e segurança”, afirmou.
Ele também reforçou o reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos funcionários municipais ao longo do ano. “Essa é também uma maneira de agradecer e valorizar os nossos servidores, que diariamente se dedicam a cuidar da cidade e a prestar serviços essenciais à população. São profissionais que ajudam a construir uma Salvador melhor todos os dias e merecem esse reconhecimento”, completou.