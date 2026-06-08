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Nariz entupido o tempo todo não é normal; saiba o que pode estar por trás do problema

Condição inflamatória afeta até 4% dos adultos e muitas vezes é confundida com alergias ou resfriados frequentes

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:50

Nariz entupido o tempo todo não é normal; saiba o que pode estar por trás do problema Crédito: Shutterstock

Respirar mal pelo nariz de forma constante é algo que muitas pessoas acabam normalizando. Mas o que parece apenas um “nariz entupido crônico” pode, na verdade, ser um sinal de polipose nasal — uma condição inflamatória ainda pouco conhecida, mas relativamente comum. Caracterizada pelo crescimento de pólipos — pequenas formações benignas na mucosa do nariz e dos seios da face —, a doença pode obstruir as vias aéreas e afetar significativamente a qualidade de vida.

Segundo o médico otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Luiz Castanheira, o problema costuma evoluir de forma silenciosa. “Muitos pacientes passam anos respirando mal, usando descongestionantes por conta própria, sem saber que existe uma causa específica por trás desse sintoma persistente”, explica.

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O que é a polipose nasal e por que ela surge

A polipose nasal está geralmente associada a um processo inflamatório crônico da mucosa nasal e dos seios paranasais, estando frequentemente associada a quadros de rinite alérgica, asma e alergias a determinados tipos de medicamentos. De acordo com o documento europeu European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS), referência internacional no tema, a condição afeta cerca de 2% a 4% da população adulta, com maior incidência em pessoas acima dos 40 anos.

“A inflamação contínua faz com que a mucosa do nariz e dos seios da face se degenere, formando estruturas gelatinosas, que acabam ocupando espaço dentro do nariz e dificultando a passagem do ar”, detalha o especialista. Sintomas vão além do nariz entupido Embora a obstrução nasal seja o sintoma mais marcante, a polipose pode se manifestar de outras formas — muitas vezes ignoradas no dia a dia.

Entre os sinais mais comuns estão:

Dificuldade persistente para respirar pelo nariz

Redução ou perda do olfato (anosmia)

Secreção nasal constante

Sensação de pressão na face

Ronco e piora da qualidade do sono

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que condições respiratórias crônicas têm impacto direto na qualidade de vida, afetando sono, concentração e produtividade — um reflexo que também se aplica à polipose nasal quando não tratada adequadamente. “O prejuízo vai além do desconforto físico. A perda do olfato, por exemplo, pode impactar o paladar e até a segurança do paciente, como na percepção de odores de fumaça ou gás”, alerta Castanheira.

Automedicação pode mascarar o problema

Um dos principais desafios no diagnóstico da polipose nasal é o hábito da automedicação, especialmente com descongestionantes nasais. O uso frequente desses produtos pode aliviar temporariamente a obstrução, mas não trata a causa — e, em alguns casos, pode até piorar o quadro ao longo do tempo. Levantamento do Conselho Federal de Farmácia (CFF) mostra que a automedicação é uma prática comum no Brasil, especialmente em sintomas respiratórios, o que contribui para o atraso no diagnóstico de condições crônicas.

Diagnóstico é simples, mas exige avaliação especializada

O diagnóstico da polipose nasal é feito por meio de avaliação clínica com otorrinolaringologista, podendo incluir exames como a nasofibroscopia — que permite visualizar diretamente o interior das vias nasais — e, em alguns casos, tomografia dos seios da face. “A partir do diagnóstico correto, conseguimos definir o melhor tratamento, que pode variar conforme a gravidade do caso”, explica o médico.

Tratamento: controle da inflamação e, em alguns casos, cirurgia