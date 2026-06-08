PREVENÇÃO

Os 10 hábitos que podem ajudar você a escapar da gripe nesse inverno

Com o aumento dos casos de infecções respiratórias no Brasil, especialista lista medidas simples que ajudam a reduzir o risco de contágio e fortalecer a imunidade

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14:38

Gripe e resfriado Crédito: Shutterstock

O novo Boletim InfoGripe indica que os casos de infecção respiratória vêm aumentando no Brasil e tanto quanto cuidar dos sintomas após a doença, é fundamental prevenir gripe e resfriado antes que se manifestem. Em outras palavras, sempre que possível e de forma proativa, deve-se evitar o surgimento dessas enfermidades e sua transmissão a terceiros.

Provocadas pelo vírus Influenza e pelo rinovírus, respectivamente, essas infecções acarretam vários prejuízos à saúde e sobrecarregam a rede de atenção primária, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de clínicas e hospitais públicos e privados. Portanto, prevenir continua sendo, sem dúvida, preferível a remediar. E para isso, Paula Matos Lemos clínico geral, do dr.consulta, te dá dicas para aumentar o seu bem-estar e a qualidade de vida ao longo de todo o ano.

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Como acontece a transmissão da gripe ou resfriado?

Apesar de serem virais e terem como origem diferentes vírus, a gripe e o resfriado tem o contágio muito parecido. As duas infecções respiratórias que atingem crianças e adultos, em qualquer idade, podem ser transmitidas por:

Contágio direto: Quando uma pessoa infectada passa para outra (involuntariamente). Essa transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva expelidas durante a tosse, espirro ou até mesmo na fala.



Contágio indireto: No contato indireto, um indivíduo saudável pode tocar em objetos ou superfícies que tenham o vírus (que não pode ser visto a olho nu) e, logo em seguida, leva a mão à boca, nariz ou olhos.

Meses do ano de maior número de casos

Tanto a gripe quanto o resfriado são relativamente comuns durante o ano todo, porém, o número de casos dessas doenças aumenta nas estações de outono e inverno. E existe uma explicação para isso: a mudança de temperatura tende a enfraquecer o sistema imunológico e aumenta a possibilidade de infecção pelos vírus e bactérias, em geral. Com o tempo mais frio, as pessoas costumam fechar e isolar os ambientes, mantendo janelas e salas fechadas e menos arejadas. Logo, o contágio tende a ser maior já que o vírus fica no ar e em objetos e pode ser adquirido por outras pessoas.

10 dicas para prevenir a gripe e o resfriado:

Existem medidas individuais e coletivas para prevenir a gripe e o resfriado. Embora sejam consideradas pela maioria das pessoas como doenças simples, esses quadros podem evoluir para doenças mais sérias como a pneumonia, por exemplo.

Essa questão do combate a gripe é tão séria, que é amplamente discutida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e localmente pelos órgãos responsáveis. Portanto, não menospreze os sintomas e a gravidade e siga essas recomendações de prevenção:

1 - Tome a vacina da gripe todos os anos. As formulações dos imunizantes são atualizados de um ano para o outro para combater novos tipos de vírus;



2 - Ao identificar os sintomas da gripe e do resfriado e se permanecerem por muito tempo, procure ajuda médica.



3 - Ao tossir e espirrar proteja a boca e o nariz com lenços. Se não tiver disponível no momento, use a dobra interna do cotovelo;



4 - Evite coçar os olhos, o nariz e a boca depois de ter contato com objetos ou superfícies;



5 - lave bem as mãos após tossir e espirrar, antes das refeições e após usar o banheiro;



6 - Fortaleça a imunidade ao manter uma alimentação mais saudável e equilibrada, procure dormir bem e pratique exercícios físicos;



7 - Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, copos, toalhas, garrafas e etc;



8 - Se souber que alguém está gripado ou resfriado, evite o contato ou faça o uso de máscaras;



9 - Evite ambientes fechados e priorize locais abertos e mais ventilados. Os ambientes menos arejados favorecem a circulação e a proliferação de vírus respiratórios;



10 - Faça consultas de rotina para avaliar a saúde e prevenir sintomas e doenças.

