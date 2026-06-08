SUSPENSÃO

Governo suspende vacina da dengue do Butantan após o registro de duas mortes suspeitas

Imunizante é a primeira vacina do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:28

Vacina da dengue do Instituto Butantan Crédito: Divulgação

O Ministério da Saúde determinou a suspensão da aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan em todo o país a partir desta segunda-feira (8). A decisão ocorre após o registro de duas mortes consideradas suspeitas e que estão sob investigação das autoridades sanitárias.

O anúncio foi realizado durante uma coletiva de imprensa promovida pelo governo federal nesta segunda-feira, com a participação de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da direção do Instituto Butantan. As informações são do g1.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 500 mil doses do imunizante já foram aplicadas desde o início da campanha. Nesse grupo de pessoas vacinadas, foram identificados 42 casos de reações graves possivelmente associadas à vacina. Entre essas ocorrências estão os dois óbitos que motivaram a adoção da medida cautelar.

Durante a coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que as investigações realizadas até o momento ainda não permitiram estabelecer uma relação direta entre a vacinação e as mortes registradas.

“Nós tivemos três casos graves, desses dois óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, ter dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência”, declarou.

Segundo os dados apresentados pela pasta, os eventos adversos representam 0,7% do total de pessoas imunizadas. Já os casos considerados mais preocupantes, que apresentaram sinais de alerta e levaram à suspensão temporária da aplicação, correspondem a 0,008% dos vacinados.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina se tornou a primeira do mundo contra a dengue aplicada em dose única e também o primeiro imunizante totalmente brasileiro contra a doença. A campanha de vacinação teve início neste ano, priorizando profissionais da área da saúde.

Com a suspensão, estados e municípios deverão interromper a aplicação das doses até a conclusão das investigações sobre os eventos graves e as mortes suspeitas. O governo federal informou ainda que reforçará junto às secretarias estaduais a busca ativa por possíveis efeitos adversos relacionados ao imunizante.