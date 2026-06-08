AMEAÇA

Doenças que estavam sob controle voltam a preocupar e especialistas fazem alerta sobre vacinação

Dados do Ministério da Saúde revelam que apenas duas das 16 vacinas infantis atingem a meta nacional de cobertura

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:17

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

O Dia da Imunização, em 9 de junho, chega em 2026 com um contexto inédito: o Brasil se prepara para enviar torcedores à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, precisamente os três países responsáveis por mais de dois terços dos casos de sarampo nas Américas. Em 2025, os EUA registraram 2.144 casos de sarampo, com transmissão ainda ativa e mais 1.792 confirmados em 2026. O Canadá, com 5.062 registros em 2025, perdeu o status de país livre da doença. Em 2026, já são 907 casos canadenses. Diante disso, o Ministério da Saúde lançou em abril de 2026 uma campanha específica orientando viajantes a verificarem e atualizarem a caderneta de vacinação antes do embarque.

O alerta não é só para quem viaja. Dentro do Brasil, o cenário vacinal exige atenção. Dados preliminares do Painel de Cobertura Vacinal do Ministério da Saúde mostram que apenas duas vacinas do calendário nacional atingiram em 2025 a meta mínima de 95% estabelecida pelo PNI: a BCG, com 96,8% de cobertura, e a hepatite B neonatal, com 95,1%. O restante do calendário — incluindo tríplice viral, poliomielite, pneumocócica e meningocócica — ficou abaixo do limiar considerado seguro para evitar surtos.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

No sarampo, o Ministério da Saúde registrou dois casos confirmados em 2026 até a semana epidemiológica 14, um em São Paulo, associado a viagem internacional, e um no Rio de Janeiro, com ausência de registro vacinal. O Brasil mantém o certificado de país livre do sarampo, concedido pela OPAS em 2024, mas a pressão externa é crescente. Em 2025, a Região das Américas confirmou 14.891 casos de sarampo e 29 mortes em 13 países, aumento de 32 vezes em relação aos 466 casos de 2024. Cerca de 78% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas ou com histórico vacinal desconhecido.

Na coqueluche, a situação é igualmente preocupante. Segundo Alerta Epidemiológico da OPAS, entre as semanas epidemiológicas 1 e 19 de 2025, o Brasil registrou 1.634 casos confirmados de coqueluche, incluindo cinco óbitos — o segundo maior número de notificações no país desde 2019. Em 2023, o país havia registrado apenas 216 casos no ano inteiro; em 2024, esse número saltou para 7.440, o maior em uma década, reflexo da queda nas coberturas vacinais entre 2016 e 2021, da natureza cíclica da doença e da retomada das interações sociais pós-pandemia.

"Estamos assistindo ao retorno de doenças que haviam deixado de fazer parte da rotina clínica. Quando a cobertura cai abaixo do limiar seguro, o vírus encontra brechas — e age rapidamente, especialmente em crianças não vacinadas e adultos com esquemas incompletos", afirma Alberto Chebabo, infectologista do Alta Diagnósticos, no Rio de Janeiro, marca da Dasa.

O ponto cego: a vacinação do adulto

A queda nas coberturas não se restringe à infância. Uma campanha de resgate do Ministério da Saúde para jovens de 15 a 19 anos não vacinados contra o HPV — a primeira vez que essa faixa etária tem acesso à vacina pelo SUS — tem como meta alcançar cerca de 7 milhões de jovens. Até dezembro de 2025, apenas 208,7 mil doses haviam sido aplicadas nesse grupo. O prazo foi prorrogado até junho de 2026.

O problema se estende a adultos em geral. O próprio diretor do PNI, Eder Gatti, declarou que o Brasil não atinge a maior parte das metas de cobertura vacinal pelo menos desde 2014, passando por inclusive, avanço da desinformação. "Recebemos com frequência adultos que não sabem quando tomaram a última dose da tríplice bacteriana, que nunca completaram o esquema de hepatite B ou que desconhecem que precisam de reforços ao longo da vida. A carteira vacinal do adulto é tratada como algo opcional, e não é", afirma a coordenadora em vacinas da Dasa, Maria Isabel de Moraes-Pinto.

Por que a população não se vacina?

Pesquisa sobre hesitação vacinal identificou que os principais motivos para a não vacinação no Brasil são questões de confiança (41,4%), dúvidas sobre eficácia e segurança (25,5%) e medo de eventos adversos (23,6%). Entre as vacinas com menor adesão está a da Covid-19, que atingiu apenas 3,49% de cobertura entre crianças em 2025 — reflexo direto da disseminação de desinformação sobre esse imunizante específico, segundo o Ministério da Saúde.

No primeiro semestre de 2025, o Ministério da Saúde aplicou mais de 1 milhão de doses em escolas de 4,1 mil municípios pelo Programa Saúde na Escola. Serviços de vacinação domiciliar, disponíveis na rede privada — incluindo a Dasa —, complementam essa estratégia ao eliminar barreiras práticas para idosos, famílias com crianças pequenas e pacientes com dificuldade de deslocamento.