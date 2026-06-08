CAPITAL

Salvador dá mais um passo para construção do primeiro Clube de Surf da orla

Equipamento será implantado em Jaguaribe

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:07

Projeto do Club de Surf de Jaguaribe Crédito: Divulgação/FMLF

A Prefeitura de Salvador homologou a licitação para a construção do Clube de Surf de Jaguaribe, equipamento que será implantado na orla da capital baiana.

De acordo com o documento, a obra será executada pela 4M Engenharia Ltda., vencedora da Concorrência Eletrônica nº 90008/2025. A empresa apresentou desconto de 9,02% sobre o orçamento de referência elaborado pela administração municipal. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município, no último dia 2.

Com a aplicação do percentual ofertado, o valor global da contratação ficou em R$ 3.540.061,72. O processo foi conduzido pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop) e prevê a execução da obra sob o regime de empreitada por preços unitários, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e demais serviços necessários para a implantação do equipamento.

A homologação e a adjudicação do resultado ocorreram em 29 de maio de 2026, concluindo oficialmente a etapa de licitação e autorizando os procedimentos para a formalização do contrato com a empresa vencedora.

Segundo o edital, o Clube de Surf será construído no bairro de Jaguaribe, em uma área da orla marítima de Salvador. O empreendimento integra os investimentos municipais em infraestrutura esportiva e de lazer na capital baiana.