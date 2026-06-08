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Cidade na Bahia é a mais fria do Nordeste nas últimas 24h

Município fica no oeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:20

Correntina
Correntina Crédito: Reprodução

A Bahia foi o estado com maior presença entre as cidades mais frias do Nordeste nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), oito municípios baianos aparecem entre os dez menores registros de temperatura da região.

A menor temperatura do Nordeste foi registrada em Correntina, no oeste baiano, onde os termômetros marcaram 10,7°C. Em seguida aparece Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com mínima de 11,9°C.

O ranking também inclui Luís Eduardo Magalhães (12,7°C), Irecê (13,2°C), Barreiras (13,8°C), Amargosa (15,9°C), Guaratinga (16,1°C) e Guanambi (17,2°C). As únicas cidades de fora da Bahia presentes entre as dez mais frias foram Corrente, no Piauí, com 15,2°C, e Garanhuns, em Pernambuco, com 17°C.

Confira as dez menores temperaturas registradas no Nordeste nas últimas 24 horas:

Cidades mais frias do Nordeste

Correntina (BA) – 10,7°C por Reprodução
Vitória da Conquista (BA) – 11,9°C por Divulgação/ PMVC
Luís Eduardo Magalhães (BA) – 12,7°C por Reprodução
Irecê (BA) – 13,2°C por Reprodução
Barreiras (BA) – 13,8°C por Leitor CORREIO
Amargosa (BA) – 15,9°C por Divulgação/Prefeitura de Amargosa
Guaratinga (BA) – 16,1°C por Reprodução
Guanambi (BA) – 17,2°C por Reprodução / Achei Sudoeste
1 de 8
Correntina (BA) – 10,7°C por Reprodução

Os dados reforçam a influência da massa de ar frio que atua sobre parte do interior nordestino, provocando temperaturas mais baixas principalmente em áreas de maior altitude e em municípios do oeste e sudoeste baiano.

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Bahia Frio Nordeste Correntina

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