TEMPERATURA

Cidade na Bahia é a mais fria do Nordeste nas últimas 24h

Município fica no oeste do estado

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:20

Correntina Crédito: Reprodução

A Bahia foi o estado com maior presença entre as cidades mais frias do Nordeste nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), oito municípios baianos aparecem entre os dez menores registros de temperatura da região.

A menor temperatura do Nordeste foi registrada em Correntina, no oeste baiano, onde os termômetros marcaram 10,7°C. Em seguida aparece Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com mínima de 11,9°C.

O ranking também inclui Luís Eduardo Magalhães (12,7°C), Irecê (13,2°C), Barreiras (13,8°C), Amargosa (15,9°C), Guaratinga (16,1°C) e Guanambi (17,2°C). As únicas cidades de fora da Bahia presentes entre as dez mais frias foram Corrente, no Piauí, com 15,2°C, e Garanhuns, em Pernambuco, com 17°C.

Confira as dez menores temperaturas registradas no Nordeste nas últimas 24 horas:

Cidades mais frias do Nordeste 1 de 8