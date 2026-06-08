Cidade na Bahia pode ganhar título de Capital do Cuscuz; saiba qual

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Millena Marques
Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:38
A cidade de Ibititá, no centro-norte da Bahia, pode ganhar o título estadual de 'Capital do Cuscuz'. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil), tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
“O cuscuz representa a identidade de Ibititá e constitui uma das mais fortes tradições culturais do município”, afirmou o parlamentar.
Se a proposta for aprovada, o Executivo estadual deverá criar mecanismos para incentivar e desenvolver ações de divulgação do título em todo o território baiano.
Ibititá realiza anualmente, no mês de maio, o Festival do Cuscuz. O evento reúne degustações públicas da cuscuzeira gigante, apresentações culturais, concursos gastronômicos, exposição de produtos derivados do cuscuz e manifestações tradicionais, como quadrilhas juninas e a Corrida do Cuscuz, prova esportiva que integra as comemorações do aniversário de emancipação política do município.
Prefeitura de Ibititá
“A iniciativa articula cultura, turismo, gastronomia, esporte e desenvolvimento econômico em um único calendário festivo”, destacou Pedro Tavares.
O projeto também prevê o reconhecimento do Festival do Cuscuz de Ibititá como manifestação cultural e de interesse social e turístico para o município.
Na justificativa da proposta, o deputado ressalta ainda que Ibititá se destaca na produção de milho, matéria-prima essencial para o preparo do prato tradicional tão presente na cultura baiana e nordestina.
“O título de Capital do Cuscuz trará impactos socioeconômicos positivos para Ibititá e toda a região. Ao incentivar o turismo, o comércio local, a agricultura familiar e os pequenos empreendedores, o projeto contribuirá para a geração de emprego e renda, fortalecendo a economia do município e consolidando sua imagem como referência gastronômica da Bahia”, afirmou Pedro Tavares.