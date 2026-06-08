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Cidade na Bahia pode ganhar título de Capital do Cuscuz; saiba qual

Projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:38

Ibititá
Prefeitura de Ibititá Crédito: Prefeitura de Ibititá

A cidade de Ibititá, no centro-norte da Bahia, pode ganhar o título estadual de 'Capital do Cuscuz'. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil), tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“O cuscuz representa a identidade de Ibititá e constitui uma das mais fortes tradições culturais do município”, afirmou o parlamentar.

Se a proposta for aprovada, o Executivo estadual deverá criar mecanismos para incentivar e desenvolver ações de divulgação do título em todo o território baiano.

Ibititá realiza anualmente, no mês de maio, o Festival do Cuscuz. O evento reúne degustações públicas da cuscuzeira gigante, apresentações culturais, concursos gastronômicos, exposição de produtos derivados do cuscuz e manifestações tradicionais, como quadrilhas juninas e a Corrida do Cuscuz, prova esportiva que integra as comemorações do aniversário de emancipação política do município.

Prefeitura de Ibititá

Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
Ibititá por Prefeitura de Ibititá
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Ibititá por Prefeitura de Ibititá

“A iniciativa articula cultura, turismo, gastronomia, esporte e desenvolvimento econômico em um único calendário festivo”, destacou Pedro Tavares.

O projeto também prevê o reconhecimento do Festival do Cuscuz de Ibititá como manifestação cultural e de interesse social e turístico para o município.

Leia mais

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Na justificativa da proposta, o deputado ressalta ainda que Ibititá se destaca na produção de milho, matéria-prima essencial para o preparo do prato tradicional tão presente na cultura baiana e nordestina.

“O título de Capital do Cuscuz trará impactos socioeconômicos positivos para Ibititá e toda a região. Ao incentivar o turismo, o comércio local, a agricultura familiar e os pequenos empreendedores, o projeto contribuirá para a geração de emprego e renda, fortalecendo a economia do município e consolidando sua imagem como referência gastronômica da Bahia”, afirmou Pedro Tavares.

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Alba Capital do Cuscuz

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