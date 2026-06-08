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Cidade na Bahia pode ganhar título de Capital do Cuscuz; saiba qual

Projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:38

Prefeitura de Ibititá Crédito: Prefeitura de Ibititá

A cidade de Ibititá, no centro-norte da Bahia, pode ganhar o título estadual de 'Capital do Cuscuz'. O projeto de lei, de autoria do deputado estadual Pedro Tavares (União Brasil), tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“O cuscuz representa a identidade de Ibititá e constitui uma das mais fortes tradições culturais do município”, afirmou o parlamentar.

Se a proposta for aprovada, o Executivo estadual deverá criar mecanismos para incentivar e desenvolver ações de divulgação do título em todo o território baiano.

Ibititá realiza anualmente, no mês de maio, o Festival do Cuscuz. O evento reúne degustações públicas da cuscuzeira gigante, apresentações culturais, concursos gastronômicos, exposição de produtos derivados do cuscuz e manifestações tradicionais, como quadrilhas juninas e a Corrida do Cuscuz, prova esportiva que integra as comemorações do aniversário de emancipação política do município.

Prefeitura de Ibititá 1 de 11

“A iniciativa articula cultura, turismo, gastronomia, esporte e desenvolvimento econômico em um único calendário festivo”, destacou Pedro Tavares.

O projeto também prevê o reconhecimento do Festival do Cuscuz de Ibititá como manifestação cultural e de interesse social e turístico para o município.

Na justificativa da proposta, o deputado ressalta ainda que Ibititá se destaca na produção de milho, matéria-prima essencial para o preparo do prato tradicional tão presente na cultura baiana e nordestina.