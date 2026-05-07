LEGISLAÇÃO

Câmara de Salvador aprova projeto que obriga comunicação imediata a proprietários de veículos guinchados

Motoristas devem ser avisados por meio de WhatsApp, SMS, ligação telefônica e até adesivo no local da remoção

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:32

Guincho Crédito: Freepik

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, nesta semana, um projeto de lei que propõe a comunicação imediata a proprietários de veículos removidos por infrações de trânsito na capital baiana.

A proposta, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar, indica que a prefeitura adote medidas para assegurar notificação imediata aos condutores por meio de WhatsApp, SMS, ligação telefônica e até adesivo no local da remoção, informando quem realizou a remoção, o motivo da infração e o local de custódia do veículo.

Segundo o autor da proposta, o objetivo é reduzir transtornos enfrentados diariamente por motoristas que muitas vezes descobrem apenas horas depois que o veículo foi removido.