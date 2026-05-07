Câmara de Salvador aprova projeto que obriga comunicação imediata a proprietários de veículos guinchados

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Millena Marques
Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:32
A Câmara Municipal de Salvador aprovou, nesta semana, um projeto de lei que propõe a comunicação imediata a proprietários de veículos removidos por infrações de trânsito na capital baiana.
A proposta, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar, indica que a prefeitura adote medidas para assegurar notificação imediata aos condutores por meio de WhatsApp, SMS, ligação telefônica e até adesivo no local da remoção, informando quem realizou a remoção, o motivo da infração e o local de custódia do veículo.
Segundo o autor da proposta, o objetivo é reduzir transtornos enfrentados diariamente por motoristas que muitas vezes descobrem apenas horas depois que o veículo foi removido.
“É uma medida de transparência, respeito ao cidadão e modernização dos serviços públicos. Muitas pessoas passam por situações de angústia sem saber sequer para onde o veículo foi levado”, afirmou o vereador.