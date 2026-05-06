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Quadras, academias e áreas de lazer: veja como ficou canteiro central da Bonocô

Projeto será inaugurado nesta semana

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:30

Requalificação da Bonocô Crédito: Divulgação

Salvador ganhou mais uma área que agrega equipamentos de esporte e lazer. Desta vez, o projeto fica no canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, uma das principais vias de tráfego da capital baiana. O espaço será inaugurado oficialmente pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) na próxima quinta-feira (7), mas já está aberto ao público.

A requalificação do canteiro contempla três quilômetros de extensão e tem o objetivo de atrair mais pessoas para a região. "A gente tem um entorno de ocupação extremamente densa. As pessoas que moram na área não tinham opções de lazer e esporte. A gente pensou em algo para todas as idades e para todos, tinha que ser algo universal", diz Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão municipal responsável pela elaboração de planos urbanísticos e projetos que promovem o desenvolvimento sustentável de Salvador.

Requalificação da Bonocô (canteiro e galeria) 1 de 10

O projeto foi dividido em três áreas. Na primeira etapa, há um parque para crianças que estão na 1ª infância (período que abrange os primeiros seis anos), uma quadra infantil, uma espaço para roda de capoeira e um deck com módulo de lanches. "A gente tem algumas áreas de parque infantil, trazendo alguns brinquedos diferentes. São áreas cercadas, com toda a segurança possível, lembrando que temos, entre o canteiro, duas vias de tráfego intenso", pontua Tânia.

A segunda etapa contempla as seguintes áreas: uma academia, uma área de estar, uma pista de skate, um anfiteatro e sanitários. "Temos uma quadra de skate com um modelo muito bom e uma área de convívio, de interação, onde as pessoas podem conversar, lanchar. É uma área que foi totalmente aproveitada para criar condições para todos os moradores e pessoas que passam pela região", diz.

Já na terceira e última etapa, há uma quadra de areia, uma área de estar, um parque infantil, uma academia para idosos, uma quadra poliesportiva, mais um anfiteatro e outro deck com módulo de lanches. "Aquela área tinha uma carência de uma área como essa. Agora, as pessoas podem aproveitar ali, nos feriados, nos finais de semana", completa Tânia.

Além disso, a prefeitura investiu em um reforço de paisagismo, com o plantio de alguma árvores. "Fizemos um plantio do que era possível, já que ali passa um canal. Então, só plantamos árvores nas laterais", afirma Tânia.

Galeria a céu aberto

Ainda na Avenida Bonocô, Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), lançou a intervenção artística 'Pilares da Cidade', que transformou mais de 25 estruturas do metrô em uma galeria de arte a céu aberto. A iniciativa integra o conjunto de obras de requalificação da via.

Com alturas que variam entre 8 e 10 metros, os pilares receberam pinturas e painéis em grafite assinados por artistas da cena urbana e contemporânea. As obras seguem eixos temáticos definidos pela curadoria, como música, ancestralidade, diversidade, território e futuro, dialogando com a memória e a identidade cultural de Salvador.

A proposta do projeto é ressignificar a paisagem urbana ao transformar estruturas de concreto em espaços de expressão artística, valorizando diferentes gerações e comunidades. As intervenções destacam elementos históricos e culturais da cidade, ampliando o acesso à arte em espaços públicos.