PRODUTO PERIGOSO

BR-330 é totalmente interditada na Bahia após acidente com um morto e risco de explosão

Previsão é que via continue sem movimentação nesta quarta-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:25

Carreta-tanque tombou na pista Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Um acidente envolvendo uma carreta-tanque deixou um morto e provocou a interdição total da BR-330, na altura do km 885, em Ubatã, no interior da Bahia, na terça-feira (5), por risco de vazamento de gás GLP.

A previsão é que a pista siga sem movimentação nesta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso começou com um atropelamento de pedestre, seguido pelo tombamento da carreta em uma ponte.

Acidente tem risco de explosão 1 de 3

Inicialmente, uma avaliação apontou que a BR poderia permanecer interditada por dois dias, podendo o prazo se estender entre três e sete dias devido aos trabalhos de retirada do veículo, que apresenta risco de explosão.

Nesta madrugada, no entanto, houve uma reavaliação das condições. “Com os equipamentos corretos, conseguiram se aproximar para visualizar a carga. Constataram a liquefação do gás, que antes parecia congelado. Ainda existe 20% de gás liquefeito dentro do compartimento. Diante das informações, a solução é menos complicada do que passada na primeira reunião”, informou a PRF.