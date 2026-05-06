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BR-330 é totalmente interditada na Bahia após acidente com um morto e risco de explosão

Previsão é que via continue sem movimentação nesta quarta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:25

Carreta-tanque tombou na pista  Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Um acidente envolvendo uma carreta-tanque deixou um morto e provocou a interdição total da BR-330, na altura do km 885, em Ubatã, no interior da Bahia, na terça-feira (5), por risco de vazamento de gás GLP.

A previsão é que a pista siga sem movimentação nesta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso começou com um atropelamento de pedestre, seguido pelo tombamento da carreta em uma ponte.

Acidente tem risco de explosão

BR-330 é totalmente interditada na Bahia após acidente com um morto e risco de explosão por Reprodução TV Santa Cruz e Ubatã Notícias
BR-330 é totalmente interditada na Bahia após acidente com um morto e risco de explosão por Reprodução TV Santa Cruz e Ubatã Notícias
BR-330 é totalmente interditada na Bahia após acidente com um morto e risco de explosão por Reprodução TV Santa Cruz e Ubatã Notícias
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BR-330 é totalmente interditada na Bahia após acidente com um morto e risco de explosão por Reprodução TV Santa Cruz e Ubatã Notícias

Inicialmente, uma avaliação apontou que a BR poderia permanecer interditada por dois dias, podendo o prazo se estender entre três e sete dias devido aos trabalhos de retirada do veículo, que apresenta risco de explosão.

Nesta madrugada, no entanto, houve uma reavaliação das condições. “Com os equipamentos corretos, conseguiram se aproximar para visualizar a carga. Constataram a liquefação do gás, que antes parecia congelado. Ainda existe 20% de gás liquefeito dentro do compartimento. Diante das informações, a solução é menos complicada do que passada na primeira reunião”, informou a PRF.

Segundo o órgão, a solução agora depende apenas do envio dos recursos necessários para a retirada da carga, como caminhão para transferência do gás e guindastes, de responsabilidade da seguradora. Com todos os equipamentos disponíveis, a previsão é que a situação seja resolvida em até um dia.

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Acidente Explosão

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