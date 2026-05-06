POLÍCIA

Mulher é presa por integrar facção e controlar estrutura do tráfico na Bahia

Condenada a mais de 9 anos, suspeita atuava no tráfico em Porto Seguro

Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:16

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Uma mulher de 43 anos foi presa em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, após ser condenada por envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil durante uma operação.

De acordo com a polícia, a suspeita, identificada como Wennia Tatiana Alves da Silva, integrava uma organização criminosa com atuação no distrito de Vera Cruz, ligada à facção do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Ela teria participação ativa na estrutura do tráfico na região.

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A ordem de prisão foi expedida após condenação definitiva, já com trânsito em julgado. A Justiça fixou pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de multa, com base nas provas reunidas sobre a atuação da investigada no comércio ilegal de entorpecentes.

A prisão é resultado de um trabalho de inteligência que envolveu monitoramento, levantamentos em campo e cruzamento de informações. Segundo a polícia, a mulher vinha tentando evitar a captura, mas acabou localizada após o avanço das diligências.