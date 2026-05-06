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Mulher é presa por integrar facção e controlar estrutura do tráfico na Bahia

Condenada a mais de 9 anos, suspeita atuava no tráfico em Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:16

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Uma mulher de 43 anos foi presa em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, após ser condenada por envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil durante uma operação.

De acordo com a polícia, a suspeita, identificada como Wennia Tatiana Alves da Silva, integrava uma organização criminosa com atuação no distrito de Vera Cruz, ligada à facção do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Ela teria participação ativa na estrutura do tráfico na região.

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro

Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução
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Wennia Tatiana foi presa em Porto Seguro por Reprodução

A ordem de prisão foi expedida após condenação definitiva, já com trânsito em julgado. A Justiça fixou pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de multa, com base nas provas reunidas sobre a atuação da investigada no comércio ilegal de entorpecentes.

A prisão é resultado de um trabalho de inteligência que envolveu monitoramento, levantamentos em campo e cruzamento de informações. Segundo a polícia, a mulher vinha tentando evitar a captura, mas acabou localizada após o avanço das diligências.

Após ser detida, ela foi encaminhada para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. A investigada deve passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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Tags:

Traficante Wennia Tatiana Alves da Silva Primeiro Comando de Eunápolis

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