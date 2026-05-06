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Projeto quer criar ‘Capital do Recôncavo’; veja qual cidade baiana pode ganhar título

Proposta foi protocolada na Alba e está em tramitação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 00:02

Santo Antônio de Jesus (Saj)
Santo Antônio de Jesus (Saj) Crédito: Reprodução/PMSAJ

Foi protocolado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei com o objetivo de reconhecer Santo Antônio de Jesus como a “Capital Estadual do Recôncavo Baiano”. A proposta é de autoria do deputado Dr. Diego Castro (PL) e foi registrada na Casa na última terça-feira (28).

A justificativa do parlamentar é que a cidade deve ser reconhecida como capital do Recôncavo, dada a sua “expressiva relevância econômica, social e estratégica para a região”. Ele destacou a história e a importância do município, que seria “o maior polo comercial do Recôncavo Sul”, concentrando ampla rede de estabelecimentos varejistas e atacadistas, o que o torna “referência regional para consumo e circulação de mercadorias”.

Santo Antônio de Jesus

São João de Santo Antônio de Jesus por Divulgação
Santo Antônio de Jesus por Divulgação
Santo Antônio de Jesus (Saj) por Reprodução/PMSAJ
Santo Antônio de Jesus por Reprodução/Prefeitura SAJ
Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus por Divulgação/Ascom
Policlínica de Santo Antônio de Jesus por Reprodução/Gov BA
São João em Santo Antônio de Jesus por Divulgação/Prefeitura de SAJ
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São João de Santo Antônio de Jesus por Divulgação

Segundo o deputado, Santo Antônio de Jesus também apresenta “significativa diversificação no setor de serviços”, que abrange áreas como logística, tecnologia, finanças e administração, consolidando-se como um dos principais centros prestadores de serviços do interior baiano.

No campo industrial, o município possui um parque produtivo em expansão, contribuindo para a geração de emprego e renda e para o fortalecimento da economia regional. Outro aspecto destacado foi o polo regional de saúde, que abriga hospitais, clínicas especializadas e centros médicos que atendem não apenas a população local, mas também pacientes de toda a região.

O deputado afirmou ainda que o município se destaca por sediar instituições de ensino superior e técnico, “consolidando-se como um importante centro formador de capital humano”. Para ele, o projeto não apenas consagra a posição de liderança de Santo Antônio de Jesus, mas estabelece “um marco simbólico voltado à integração e ao fortalecimento conjunto dos municípios do Recôncavo, estimulando políticas públicas e iniciativas que promovam o desenvolvimento regional articulado”.

Segundo a proposição, o reconhecimento não implica aumento de despesas obrigatórias, mas pode gerar impactos positivos na valorização institucional, na atração de investimentos e na promoção da identidade regional.

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