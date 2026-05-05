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Dia das Mães: shopping em Salvador presenteia clientes com kit da Natura

Campanha é válida até o próximo sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de maio de 2026 às 23:40

Shopping Center Lapa
Shopping Center Lapa Crédito: Reprodução

Até o próximo sábado (9), o Shopping Center Lapa está com a campanha “Dia das Mães merece um xêro especial”, presenteando clientes com um kit da Natura. A cada R$ 400,00 em compras realizadas nas lojas e quiosques, o participante da promoção recebe um dos kits.

Para participar, é necessário que as notas fiscais estejam identificadas com o CPF do cliente no momento da compra. A participação dá direito a um brinde por documento cadastrado. A troca do cupom pelo brinde deve ser realizada no balcão situado na Praça de Eventos, no piso L1.

Dia das Mães: Presente ideal para Mãe com Lua em Touro

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day spa por Imagem: Sklo Studio | Shutterstock
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carteira ou bolsa de couro por Reprodução

A ação ocorre em um cenário de expectativa de crescimento para o varejo baiano no mês de maio, impulsionado pelo Dia das Mães. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), a previsão de faturamento é de R$ 15,2 bilhões nos setores relacionados à data, desconsiderando veículos e materiais de construção. O valor representa crescimento real de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O Dia das Mães é um dos períodos mais importantes para o varejo, e esse cenário positivo também se reflete no shopping, com expectativa de maior movimento ao longo da campanha”, afirma a gerente de marketing do empreendimento, Aline Ferraz, que reforça que a ação foi pensada como uma forma de celebrar a data e fortalecer o vínculo com os clientes.

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