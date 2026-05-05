INVESTIGAÇÃO

Funcionários são suspeitos de desviar mais de R$ 64 milhões de empresa na Bahia

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia nesta terça-feira (5)

Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:14

Operação realizada na Bahia contra desvio milionário Crédito: Divulgação

Dois ex-funcionários da empresa Cresol, cooperativa de crédito com sede no Paraná, foram alvos de uma operação da polícia na Bahia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (5), nas cidades baianas de Senhor do Bonfim e Canudos. As investigações apontam que os suspeitos desviaram cerca de R$ 64 milhões da instituição financeira.

Segundo a Polícia Civil, uma rede criminosa que atua de forma estruturada teria cooptado os investigados para viabilizar as fraudes. O caso teve início após o registro da ocorrência no estado do Paraná, após serem percebidos indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros.

Os funcionários investigados foram identificados como Ruan Conceição dos Santos e Jaqueline Alves de Santana. O homem exercia função de chefia na empresa. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e a quantia de R$ 5.970 em espécie. Todo o material apreendido será encaminhado para a unidade policial responsável pela investigação no Paraná, onde passará por análise pericial. As diligências seguem em andamento para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações.