Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionários são suspeitos de desviar mais de R$ 64 milhões de empresa na Bahia

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia nesta terça-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:14

Operação realizada na Bahia contra desvio milionário
Operação realizada na Bahia contra desvio milionário Crédito: Divulgação

Dois ex-funcionários da empresa Cresol, cooperativa de crédito com sede no Paraná, foram alvos de uma operação da polícia na Bahia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (5), nas cidades baianas de Senhor do Bonfim e Canudos. As investigações apontam que os suspeitos desviaram cerca de R$ 64 milhões da instituição financeira. 

Segundo a Polícia Civil, uma rede criminosa que atua de forma estruturada teria cooptado os investigados para viabilizar as fraudes. O caso teve início após o registro da ocorrência no estado do Paraná, após serem percebidos indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros.

Os funcionários investigados foram identificados como Ruan Conceição dos Santos e Jaqueline Alves de Santana. O homem exercia função de chefia na empresa. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos. 

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e a quantia de R$ 5.970 em espécie. Todo o material apreendido será encaminhado para a unidade policial responsável pela investigação no Paraná, onde passará por análise pericial. As diligências seguem em andamento para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, expedidas pela Vara Criminal de Ivaiporã (PR), equipes das 25ª e 19ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (COORPIN/Euclides da Cunha e COORPIN/Senhor do Bonfim) participaram da ação.

Mais recentes

Imagem - SAC realiza atendimento exclusivo em 74 postos da Bahia neste sábado (9)

SAC realiza atendimento exclusivo em 74 postos da Bahia neste sábado (9)
Imagem - Bebê morre após sofrer choque elétrico em fio de ventilador na Bahia

Bebê morre após sofrer choque elétrico em fio de ventilador na Bahia
Imagem - Saiba quais são os quatro sintomas que  podem indicar doenças autoimunes em mulheres

Saiba quais são os quatro sintomas que  podem indicar doenças autoimunes em mulheres