IMAGENS CIRCULARAM

Preso na Bahia, suspeito de estuprar duas crianças foi quem filmou o crime

Homem também teria compartilhado as imagens em grupos de WhatsApp

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:09

Alessandro Martins dos Santos é suspeito do crime e foi preso na Bahia Crédito: Reprodução

O homem preso na Bahia por suspeita de estuprar duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Paulo, foi identificado pela polícia como o responsável por filmar o crime e compartilhar as imagens em grupos de WhatsApp.

Segundo as investigações, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, deve ser transferido nesta terça-feira (5) de Vitória da Conquista, onde está detido, para a capital paulista.

Duas crianças foram estupradas por adolescentes em SP 1 de 7

O crime ocorreu no dia 21 de abril, na zona leste de São Paulo. Outras quatro pessoas, todas adolescentes entre 14 e 16 anos, também são suspeitas de participação no estupro. Alessandro é o único maior de idade entre os envolvidos.

Ele foi preso na última sexta-feira (1º) no município de Brejões e afirmou que deixou São Paulo após receber ameaças.

A investigação é conduzida pelo 63º Distrito Policial, na Vila Jacuí. Os cinco suspeitos devem responder por estupro de vulnerável, divulgação de imagens e corrupção de menores.