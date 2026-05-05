Preso na Bahia, suspeito de estuprar duas crianças foi quem filmou o crime

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Esther Morais
Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:09
O homem preso na Bahia por suspeita de estuprar duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Paulo, foi identificado pela polícia como o responsável por filmar o crime e compartilhar as imagens em grupos de WhatsApp.
Segundo as investigações, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, deve ser transferido nesta terça-feira (5) de Vitória da Conquista, onde está detido, para a capital paulista.
Duas crianças foram estupradas por adolescentes em SP
O crime ocorreu no dia 21 de abril, na zona leste de São Paulo. Outras quatro pessoas, todas adolescentes entre 14 e 16 anos, também são suspeitas de participação no estupro. Alessandro é o único maior de idade entre os envolvidos.
Ele foi preso na última sexta-feira (1º) no município de Brejões e afirmou que deixou São Paulo após receber ameaças.
A investigação é conduzida pelo 63º Distrito Policial, na Vila Jacuí. Os cinco suspeitos devem responder por estupro de vulnerável, divulgação de imagens e corrupção de menores.
Os adolescentes apreendidos serão encaminhados à Fundação Casa, onde cumprirão medidas socioeducativas. Já o adulto deverá responder em prisão comum.