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Saiba como concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia

Sorteio está marcado para o dia 16 de julho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:24

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia
Bilhetes ainda podem concorrer ao prêmio Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Consumidores da Bahia ainda podem concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia. Para participar, é preciso estar cadastrado no programa e incluir o CPF nas notas fiscais de compras realizadas até o dia 31 de maio.

O sorteio especial, que premia um único ganhador, está marcado para o dia 16 de julho. Participam automaticamente todos os consumidores inscritos que tenham realizado compras com CPF na nota entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Como participar da Nota Premiada Bahia

Acesse o site oficial Entre em: www.npb.sefaz.ba.gov.br por Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba
Faça o cadastro Clique em “Cadastro” e preencha as informações solicitadas por Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA
Inclua o CPF nas compras Após se cadastrar, solicite a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que fizer compras em estabelecimentos comerciais da Bahia por Matheus Lens/Sefaz-BA
Participe automaticamente dos sorteios Os bilhetes eletrônicos são gerados a partir das compras realizadas por Divulgação Matheus Lens Ascom/ Sefaz-Ba
Acompanhe os resultados Os sorteios são divulgados no site da campanha e nas redes sociais oficiais por Divulgação
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Acesse o site oficial Entre em: www.npb.sefaz.ba.gov.br por Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Quem ainda não faz parte da campanha pode se cadastrar gratuitamente pelo site oficial npb.sefaz.ba.gov.br e começar a acumular bilhetes ao informar o CPF nas compras.

Além do prêmio milionário anual, a Nota Premiada Bahia realiza sorteios mensais, distribuindo 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Desde a criação da campanha, em 2018, quase 7 mil pessoas já foram contempladas.

No momento do cadastro, o participante também escolhe duas instituições filantrópicas, uma da área de saúde e outra da área social, para apoiar por meio do programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”, que destina recursos periódicos às entidades cadastradas.

Os resultados dos sorteios são divulgados no site oficial da campanha e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado.

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