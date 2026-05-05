BOLADA

Saiba como concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia

Sorteio está marcado para o dia 16 de julho

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:24

Bilhetes ainda podem concorrer ao prêmio Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

Consumidores da Bahia ainda podem concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia. Para participar, é preciso estar cadastrado no programa e incluir o CPF nas notas fiscais de compras realizadas até o dia 31 de maio.

O sorteio especial, que premia um único ganhador, está marcado para o dia 16 de julho. Participam automaticamente todos os consumidores inscritos que tenham realizado compras com CPF na nota entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Como participar da Nota Premiada Bahia 1 de 5

Quem ainda não faz parte da campanha pode se cadastrar gratuitamente pelo site oficial npb.sefaz.ba.gov.br e começar a acumular bilhetes ao informar o CPF nas compras.

Além do prêmio milionário anual, a Nota Premiada Bahia realiza sorteios mensais, distribuindo 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Desde a criação da campanha, em 2018, quase 7 mil pessoas já foram contempladas.

No momento do cadastro, o participante também escolhe duas instituições filantrópicas, uma da área de saúde e outra da área social, para apoiar por meio do programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”, que destina recursos periódicos às entidades cadastradas.