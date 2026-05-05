Frente fria provoca chuvas moderadas a fortes no litoral baiano; confira previsão

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Esther Morais
Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:21
A aproximação de uma frente fria que atua no Sudeste deve provocar, nesta terça-feira (5), mudanças no tempo em parte da Bahia, com previsão de chuvas moderadas a fortes, especialmente no sul e no litoral do estado.
Segundo o Climatempo, a instabilidade ganha força ao longo do dia e avança pelo litoral baiano, podendo provocar pancadas intensas e até temporais em algumas áreas, principalmente no sul. A tendência é que o sistema se desloque em direção ao oceano, mas ainda mantenha o tempo instável.
Em Salvador, a terça será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva ao longo de todo o dia e também à noite. As temperaturas variam entre 23°C e 30°C, com sensação térmica de até 27°C. A previsão indica cerca de 15 mm de chuva e 95% de chance de precipitação.
O que fazer durante o temporal?
Em grande parte da faixa litorânea da Bahia, a circulação de ventos marítimos mantém o tempo com chuva fraca a moderada. Já no interior, o cenário é diferente: o tempo segue mais firme, com predomínio de sol e baixa umidade, especialmente no norte e noroeste do estado, onde os índices podem ficar abaixo dos 30%.
A previsão também indica rajadas de vento entre 40 e 50 km/h em diversas áreas da região Nordeste.
Além da Bahia, outros estados do Nordeste devem registrar chuvas mais intensas, como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, com maior risco de acumulados elevados entre o litoral do Maranhão e Alagoas.
Mesmo com a chuva em parte do estado, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia.