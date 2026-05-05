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Frente fria provoca chuvas moderadas a fortes no litoral baiano; confira previsão

Instabilidades se intensificam no sul do estado, com risco de temporais e ventos de até 50 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:21

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Litoral baiano terá chuva hoje Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A aproximação de uma frente fria que atua no Sudeste deve provocar, nesta terça-feira (5), mudanças no tempo em parte da Bahia, com previsão de chuvas moderadas a fortes, especialmente no sul e no litoral do estado.

Segundo o Climatempo, a instabilidade ganha força ao longo do dia e avança pelo litoral baiano, podendo provocar pancadas intensas e até temporais em algumas áreas, principalmente no sul. A tendência é que o sistema se desloque em direção ao oceano, mas ainda mantenha o tempo instável.

Em Salvador, a terça será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva ao longo de todo o dia e também à noite. As temperaturas variam entre 23°C e 30°C, com sensação térmica de até 27°C. A previsão indica cerca de 15 mm de chuva e 95% de chance de precipitação.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Em grande parte da faixa litorânea da Bahia, a circulação de ventos marítimos mantém o tempo com chuva fraca a moderada. Já no interior, o cenário é diferente: o tempo segue mais firme, com predomínio de sol e baixa umidade, especialmente no norte e noroeste do estado, onde os índices podem ficar abaixo dos 30%.

A previsão também indica rajadas de vento entre 40 e 50 km/h em diversas áreas da região Nordeste.

Além da Bahia, outros estados do Nordeste devem registrar chuvas mais intensas, como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, com maior risco de acumulados elevados entre o litoral do Maranhão e Alagoas.

Mesmo com a chuva em parte do estado, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia.

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Chuva Frio

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