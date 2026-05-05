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Rodoviários iniciam “Operação Tartaruga” em Salvador

Previsão é que ônibus circulem pela faixa da direita e parem em todos os pontos da cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:46

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Os rodoviários de Salvador iniciaram, na manhã desta terça-feira (5), a chamada “Operação Tartaruga”, que prevê que todos os ônibus circulem pela faixa da direita e realizem paradas em todos os pontos ao longo do itinerário. A ação, que termina às 11h, faz parte da Campanha Salarial 2026 da categoria e tem como objetivo dialogar com a população e dar visibilidade às reivindicações dos trabalhadores.

A mobilização ocorre após a realização de uma assembleia que definiu novas medidas diante do andamento das negociações, além do atraso na saída de coletivos em duas garagens da capital baiana na semana passada.

Criação de linhas de ônibus exclusivas para mulheres

Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
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Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução

“Mesmo após quatro rodadas de negociação, os empresários seguem sem apresentar qualquer proposta concreta ou sinal de avanço”, informou o sindicato.

“Diante disso, os trabalhadores seguem mobilizados, lutando por reajuste salarial acima da inflação, aumento diferenciado no ticket alimentação, redução da jornada para seis horas e uma carga horária mais digna, para que os trabalhadores tenham sua saúde física e psicológica preservada”, acrescentou a entidade.

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Ônibus

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