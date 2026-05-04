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Inmet coloca mais de 25 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta terça-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:26

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva  Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 28 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para o acumulado de chuvas durante esta terça-feira (5). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59. 

Os municípios afetados estão localizados nas regiões centro-sul e sul da Bahia.

Veja as cidades em alerta de chuvas

Cidades em alerta de chuvas por Reprodução
Cidades em alerta de chuvas por Reprodução
Cidades em alerta de chuvas por Reprodução
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Cidades em alerta de chuvas por Reprodução

O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Ainda é necessário evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectado à tomada. Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.

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Chuva Bahia Inmet Alerta

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