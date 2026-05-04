TEMPO

Inmet coloca mais de 25 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia estará em vigor durante esta terça-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:26

Chuva Crédito: Iara Faga | Shutterstock

Ao menos 28 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para o acumulado de chuvas durante esta terça-feira (5). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor até às 23h59.

Os municípios afetados estão localizados nas regiões centro-sul e sul da Bahia.

Veja as cidades em alerta de chuvas 1 de 3

O alerta amarelo indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com esse tipo de área.