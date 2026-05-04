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Piloto morto após avião bater em prédio e cair morava na Bahia

Wellington de Oliveira Pereira tinha endereço em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:45

Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave
Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave Crédito: Reprodução

Após colidir com um prédio em uma área residencial de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o piloto da aeronave acidentada foi encontrado morto nesta segunda-feira (4).

Ele foi identificado como Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos. Natural de Colorado, no Paraná, o profissional da aviação residia atualmente em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, segundo informações da TV Globo.

Vítimas do acidente com que avião bateu em prédio e caiu

Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução
Fernando Moreira Souto, de 36 anos por Reprodução
Fernando Moreira Souto, de 36 anos por Reprodução
Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução
Wellington de Oliveira Pereira morreu após a colisão da aeronave por Reprodução
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Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos por Reprodução

Wellington é uma das três vítimas fatais do acidente. O segundo corpo encontrado foi o de Fernando Moreira Souto, de 36 anos. Ele era médico veterinário e filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais.

A terceira morte registrada foi a de Leonardo Berganholi, de 50 anos. O empresário chegou a ser socorrido em estado grave para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Além das vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram feridas na colisão. Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53, estão internados no Hospital João XXIII.

Avião bateu em prédio e caiu

Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Pessoa aparece no buraco criado por avião por Reprodução/TV Globo
Avião caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo
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Avião bateu no prédio e caiu por Reprodução/TV Globo

O acidente ocorreu no bairro Silveira, em um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima. A aeronave partiu da cidade de Teófilo Otoni com destino à São Paulo e realizou uma parada em Minas Gerais. O veículo tinha capacidade para até cinco pessoas e atingiu o estacionamento do edifício. Momentos antes da queda, o piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem, pois não conseguia manter altitude.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave não possuía autorização para operar como táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou investigadores para apurar as causas do acidente.

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