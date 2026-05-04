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Emissão gratuita da nova carteira de identidade é oferecida em cidade da Bahia

Moradores Esplanada poderão emitir documentos nesta terça (5) e quarta-feira (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:43

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

A partir desta terça-feira (5), a Caravana de Direitos Humanos chega com mais uma edição ao município de Esplanada, no nordeste baiano. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h, no Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Joanice Bacelar Batista (Avenida Mario Andreazza, 787), com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os serviços podem ser acessados até a próxima quarta-feira (6).

Além da emissão do RG, que terá limite de 120 senhas por dia, a população de Esplanada poderá emitir a 2ª via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, renegociar dívidas, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD). Orientações jurídicas e intermediação de mão de obra também estarão disponíveis.

Veja todos os serviços disponíveis na ação 1 de 19

Também serão ofertadas orientações sobre benefícios previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de serviços como retificação de prenome e de gênero, reconhecimento de paternidade e exame de DNA, procedimentos realizados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE) e outros.

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é preciso informar o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

Passo a passo para solicitar a CIN 1 de 5

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.