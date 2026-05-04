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Shopping de Salvador recebe centro de vacinação contra gripe e Covid-19

Funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:54

Hospitais testam vacinas que programam as próprias células do paciente para combater doenças e tumores
Vacina Crédito: Freepik

O Centro de Vacinação de Salvador está em funcionamento no Salvador Shopping com imunização contra Covid-19 e Influenza. O novo Centro de Vacinação está localizado no piso L1 do Salvador Shopping, próximo ao RedeMix e em frente à Papel & Cia.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos finais de semana e feriados, o atendimento segue o horário do shopping e o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), divulgado regularmente na redes sociais da pasta. A sala de vacinação já existente no shopping permanece ativa no piso L1, ao lado da Caixa Econômica, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

O centro funciona como um reforço à estratégia já existente no shopping. Por ser um centro voltado para a agilidade no atendimento, serão vacinadas pessoas a partir de 12 anos que fazem parte do grupo prioritário para Influenza e Covid-19.

Já a sala de vacinação já existente continua disponibilizando os imunizantes de rotina para públicos de todas as idades, seguindo o Calendário Básico de Vacinação, além de atender os grupos prioritários para Influenza e Covid-19 menores de 12 anos, que demandam uma avaliação mais criteriosa do cartão de vacinação.

Veja todos os grupos prioritários

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes

- Idosos com 60 anos ou mais

- Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

- Povos indígenas

- Quilombolas

- Pessoas em situação de rua

- Professores do ensino básico e superior

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Trabalhadores da saúde

- Profissionais das Forças Armadas

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Trabalhadores dos Correios

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade

Vacinação contra Covid-19

Calendário básico de vacinação:

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

- Gestantes

Pessoas com 60 anos ou mais

Grupos prioritários:

- Puérperas

- Trabalhadores da saúde

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com comorbidades

- Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPs e RIs)

- Pessoas imunocomprometidas

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas

- Pessoas privadas de liberdade (maiores de 18 anos) e funcionários do sistema prisional

- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

- Pessoas em situação de rua

- Pessoas de 5 a 11 anos (fluxo de liberação CRIE)

Tags:

Salvador Saúde Vacina

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