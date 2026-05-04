Shopping de Salvador recebe centro de vacinação contra gripe e Covid-19

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:54
O Centro de Vacinação de Salvador está em funcionamento no Salvador Shopping com imunização contra Covid-19 e Influenza. O novo Centro de Vacinação está localizado no piso L1 do Salvador Shopping, próximo ao RedeMix e em frente à Papel & Cia.
O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos finais de semana e feriados, o atendimento segue o horário do shopping e o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), divulgado regularmente na redes sociais da pasta. A sala de vacinação já existente no shopping permanece ativa no piso L1, ao lado da Caixa Econômica, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
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O centro funciona como um reforço à estratégia já existente no shopping. Por ser um centro voltado para a agilidade no atendimento, serão vacinadas pessoas a partir de 12 anos que fazem parte do grupo prioritário para Influenza e Covid-19.
Já a sala de vacinação já existente continua disponibilizando os imunizantes de rotina para públicos de todas as idades, seguindo o Calendário Básico de Vacinação, além de atender os grupos prioritários para Influenza e Covid-19 menores de 12 anos, que demandam uma avaliação mais criteriosa do cartão de vacinação.
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)
- Gestantes
- Idosos com 60 anos ou mais
- Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)
- Povos indígenas
- Quilombolas
- Pessoas em situação de rua
- Professores do ensino básico e superior
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Trabalhadores da saúde
- Profissionais das Forças Armadas
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores dos Correios
- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas
Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade
Calendário básico de vacinação:
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos
- Gestantes
Pessoas com 60 anos ou mais
Grupos prioritários:
- Puérperas
- Trabalhadores da saúde
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com comorbidades
- Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPs e RIs)
- Pessoas imunocomprometidas
- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas
- Pessoas privadas de liberdade (maiores de 18 anos) e funcionários do sistema prisional
- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas
- Pessoas em situação de rua
- Pessoas de 5 a 11 anos (fluxo de liberação CRIE)