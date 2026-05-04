SAÚDE

Shopping de Salvador recebe centro de vacinação contra gripe e Covid-19

Funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:54

Vacina Crédito: Freepik

O Centro de Vacinação de Salvador está em funcionamento no Salvador Shopping com imunização contra Covid-19 e Influenza. O novo Centro de Vacinação está localizado no piso L1 do Salvador Shopping, próximo ao RedeMix e em frente à Papel & Cia.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos finais de semana e feriados, o atendimento segue o horário do shopping e o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), divulgado regularmente na redes sociais da pasta. A sala de vacinação já existente no shopping permanece ativa no piso L1, ao lado da Caixa Econômica, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

O centro funciona como um reforço à estratégia já existente no shopping. Por ser um centro voltado para a agilidade no atendimento, serão vacinadas pessoas a partir de 12 anos que fazem parte do grupo prioritário para Influenza e Covid-19.

Já a sala de vacinação já existente continua disponibilizando os imunizantes de rotina para públicos de todas as idades, seguindo o Calendário Básico de Vacinação, além de atender os grupos prioritários para Influenza e Covid-19 menores de 12 anos, que demandam uma avaliação mais criteriosa do cartão de vacinação.

Veja todos os grupos prioritários

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes

- Idosos com 60 anos ou mais

- Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

- Povos indígenas

- Quilombolas

- Pessoas em situação de rua

- Professores do ensino básico e superior

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Trabalhadores da saúde

- Profissionais das Forças Armadas

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Trabalhadores dos Correios

- População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade

Vacinação contra Covid-19

Calendário básico de vacinação:

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

- Gestantes

Pessoas com 60 anos ou mais

Grupos prioritários:

- Puérperas

- Trabalhadores da saúde

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com comorbidades

- Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPs e RIs)

- Pessoas imunocomprometidas

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas

- Pessoas privadas de liberdade (maiores de 18 anos) e funcionários do sistema prisional

- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

- Pessoas em situação de rua