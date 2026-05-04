MOBILIDADE

Linha de ônibus de Salvador ganha sete novos horários de viagens; saiba mais

Linha opera das 5h às 21h20 em dias úteis e aos sábados

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:40

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A linha 1800 – Alto do Cabrito/Oscar Seixas x Terminal Campinas teve a operação ampliada com a inclusão de mais seis viagens na programação de dias úteis. Do total, quatro novas viagens foram incorporadas, reforçando o atendimento nos períodos de maior demanda. Outras duas viagens foram acrescentadas às linhas “filhas”, a 1800-01 – Dique do Cabrito/Oscar Seixas x Term. Campinas e 1800-02 – Term. Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, ampliando a oferta para os usuários.

A linha iniciou operação em outubro do ano passado e vem sendo acompanhada para ajustes operacionais conforme o comportamento da demanda. Segundo o secretário municipal de mobilidade, Pablo Souza, a ampliação segue critérios técnicos de monitoramento da operação. “A inclusão de novas viagens busca melhorar a regularidade do serviço. A ampliação permite maior equilíbrio na oferta, especialmente nos horários de maior movimento”, afirmou.

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