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Linha de ônibus de Salvador ganha sete novos horários de viagens; saiba mais

Linha opera das 5h às 21h20 em dias úteis e aos sábados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:40

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A linha 1800 – Alto do Cabrito/Oscar Seixas x Terminal Campinas teve a operação ampliada com a inclusão de mais seis viagens na programação de dias úteis. Do total, quatro novas viagens foram incorporadas, reforçando o atendimento nos períodos de maior demanda. Outras duas viagens foram acrescentadas às linhas “filhas”, a 1800-01 – Dique do Cabrito/Oscar Seixas x Term. Campinas e 1800-02 – Term. Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, ampliando a oferta para os usuários.

A linha iniciou operação em outubro do ano passado e vem sendo acompanhada para ajustes operacionais conforme o comportamento da demanda. Segundo o secretário municipal de mobilidade, Pablo Souza, a ampliação segue critérios técnicos de monitoramento da operação. “A inclusão de novas viagens busca melhorar a regularidade do serviço. A ampliação permite maior equilíbrio na oferta, especialmente nos horários de maior movimento”, afirmou.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução

A linha opera das 5h às 21h20 em dias úteis e aos sábados, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores, ligando as regiões do Dique do Cabrito, a Rua Oscar Seixas e o Alto do Cabrito ao metrô, encurtando distâncias e devolvendo tempo e segurança a quem depende do transporte público todos os dias.

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