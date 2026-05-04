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Homem é preso no meio da rua logo após matar mulher a facadas no interior da Bahia

Patrícia dos Santos foi golpeada em residência no bairro Joaquim Romão em Jequié

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:45

Polícia Civil Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Patrícia dos Santos, de 49 anos, foi assassinada dentro de uma residência no bairro Joaquim Romão, em Jequié, nesta segunda-feira (4). O principal suspeito do crime é o seu companheiro, um homem de 46 anos, que não teve a identidade divulgada, foi capturado em flagrante logo após o feminicídio.

O corpo da vítima apresentava diversas perfurações causadas por arma branca e foi encontrado já sem sinais vitais. A motivação do ataque ainda está sendo apurada, mas o caso é tratado pelas autoridades como crime de ódio motivado pelo gênero no âmbito doméstico.

Captura do suspeito