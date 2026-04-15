CRIME

Um feminicídio a cada 4 dias: casos expõem escalada da violência contra mulher na Bahia

Levantamento reúne dados oficiais e casos ocorridos entre janeiro e março

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05:30

Manuela e Sandra estão entre as vítimas Crédito: Reprodução

A Bahia registrou ao menos 23 casos de feminicídio entre janeiro e março de 2026, o que representa uma média de uma mulher assassinada a cada quatro dias no estado. Os números reúnem dados do painel do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (janeiro e fevereiro) e levantamentos realizados pela reportagem do CORREIO (março).

Somente em janeiro, foram contabilizados nove casos. Em fevereiro, o número chegou a sete. Já em março, outros sete feminicídios foram registrados, mantendo o ritmo elevado da violência ao longo do primeiro trimestre. Os crimes ocorreram em diferentes regiões da Bahia e, em grande parte das ocorrências, os principais suspeitos são companheiros ou ex-companheiros das vítimas — o que reforça o padrão de violência dentro de relações afetivas.

Mulheres foram mortas em casos de feminicídios no primeiro trimestre de 2026 1 de 6

Em 2025, a Bahia registrou 102 feminicídios, uma redução de 7,3% em relação a 2024, quando foram registrados 110 casos. Apesar da redução no número absoluto de casos no último ano, a taxa em relação à população feminina se mantém superior quando comparada ao início da série histórica. Os dados são da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP) e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Os dados de 2025 indicam que, na grande maioria dos casos, o autor do crime é alguém com quem a vítima mantinha ou manteve relação afetiva. Companheiros, ex-companheiros, namorados e ex-namorados concentram nove em cada dez feminicídios. Além disso, 85% das ocorrências foram registradas dentro do próprio domicílio, um padrão que se repete ao longo dos anos, com poucas variações. A tendência se mantém em 2026.

Casos registrados

5 de janeiro de 2026

Uma mulher de 41 anos morreu após passar quase uma semana internada em consequência de um espancamento ocorrido no Recôncavo Baiano. Vera Lúcia Conceição dos Santos Nascimento não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de segunda-feira (12), no Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré, onde estava internada desde o dia 5 de janeiro.

Segundo a Polícia Civil, Vera Lúcia foi brutalmente agredida e encontrada inconsciente às margens da BA-001, no trecho entre os municípios de Nazaré e Vera Cruz. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a unidade de saúde, mas o quadro clínico evoluiu de forma desfavorável.

A polícia informou que o companheiro da vítima foi preso suspeito de envolvimento no crime. Segundo a TV Bahia, se trata de um homem chamado William, de 40 anos. Ele está custodiado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, à disposição da Justiça.

Mulher foi espancada e deixada em rodovia 1 de 4

17 de janeiro de 2026

A professora Ivone Rocha dos Santos Teixeira, 40 anos, foi assassinada a facadas no último sábado (17), em Iguaí, no interior da Bahia. O marido é o principal suspeito do crime, que ocorreu na Rua Flamboyant, no bairro Doutor Tinho.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu após cometer o crime. Ivone foi encontrada morta dentro da própria casa por policiais militares após uma denúncia de violência doméstica. Ivone atuava na rede municipal de Educação de Iguaí.

Ivone foi morta em Iguaí 1 de 3

2 de fevereiro de 2026

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na segunda-feira (2), no bairro de Pernambués, em Salvador. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante, segundo informou a Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Letícia Nunes Santos. Durante o ataque, a filha dela, uma adolescente de 12 anos, também acabou ferida. Vizinhos prestaram socorro e levaram a garota para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

Após o crime, conforme relato policial, o suspeito subiu no telhado da residência onde o casal morava e chegou a ameaçar se jogar do local, mas foi detido.

18 de março de 2026

Uma mulher identificada como Leidimar Oliveira Guimarães, de 42 anos, foi morta a tiros após procurar o ex-companheiro para tratar do pagamento da pensão dos filhos. O caso ocorreu na quarta-feira (18), em Guanambi, no sudoeste da Bahia. O suspeito do crime, Flávio Júnior Castro de Souza, de 39 anos, foi encontrado morto no mesmo imóvel. A principal linha de investigação aponta para feminicídio seguido de suicídio.

Segundo informações iniciais, Leidimar saiu de Palmas de Monte Alto ainda durante a tarde para encontrar o ex-marido em Guanambi. Como ela não retornou para casa até a noite, familiares acionaram a polícia por volta das 23h. Ao chegarem ao endereço do suspeito, os agentes localizaram os dois corpos.

No local, também foi apreendida uma arma de fogo, que pode ter sido utilizada no crime. A Polícia Civil investiga o caso e considera que a motivação esteja relacionada ao histórico do relacionamento entre vítima e suspeito. Leidimar deixa dois filhos adolescentes, de 12 e 16 anos.

Leidimar foi morta por Flávio Jr. 1 de 4

25 de março de 2026

Um homem identificado como Maicon Nascimento Soares, 39 anos, foi preso em flagrante após matar a companheira e esfaquear a própria filha dentro do apartamento onde a família morava, em Conceição do Jacuípe, na Bahia. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (25), no loteamento João Paulo II, e chocou moradores da região pela violência.

A vítima, Sandra Lima Alves, de 54 anos, foi atingida por diversos golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. A filha do casal também foi atacada durante a ação e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde. Segundo informações iniciais, o crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes.

A Polícia Militar da Bahia detalhou a ocorrência e informou que equipes da 66ª CIPM foram acionadas para atender a denúncia de agressão contra mulher.

Sandra Lima foi morta pelo companheiro 1 de 4

29 de março de 2026

Encontrada morta dentro de um freezer, em uma casa no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, a jovem Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, deixou dois filhos pequenos. Antes de ser localizada, a vítima estava desaparecida havia quatro dias.

De acordo com informações policiais, a companheira de Lucas Santos Lima, de 29 anos, o principal suspeito do crime, estranhou o desaparecimento dele e ir até a casa dos dois para procurá-lo. No local, ela notou a presença de objetos ‘femininos’ desconhecidos.

Por isso, decidiu vasculhar a casa e se deparou com o corpo de Manuela no congelador. Ao se dar conta da situação, a mulher acionou a polícia, que já tinha sido procurada pela família da vítima para registrar o desaparecimento dela 4 dias antes.