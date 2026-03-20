FEMINICÍDIO

Mulher é morta por ex-marido após cobrar pensão alimentícia para os filhos na Bahia

Crime aconteceu após encontro entre os dois em Guanambi

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 10:35

Leidimar foi morta por Flávio Jr. Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Leidimar Oliveira Guimarães, de 42 anos, foi morta a tiros após procurar o ex-companheiro para tratar do pagamento da pensão dos filhos. O caso ocorreu na quarta-feira (18), em Guanambi, no sudoeste da Bahia. O suspeito do crime, Flávio Júnior Castro de Souza, de 39 anos, foi encontrado morto no mesmo imóvel. A principal linha de investigação aponta para feminicídio seguido de suicídio.

Segundo informações iniciais, Leidimar saiu de Palmas de Monte Alto ainda durante a tarde para encontrar o ex-marido em Guanambi. Como ela não retornou para casa até a noite, familiares acionaram a polícia por volta das 23h. Ao chegarem ao endereço do suspeito, os agentes localizaram os dois corpos.

Leidimar foi morta por Flávio Jr. 1 de 4

No local, também foi apreendida uma arma de fogo, que pode ter sido utilizada no crime. A Polícia Civil investiga o caso e considera que a motivação esteja relacionada ao histórico do relacionamento entre vítima e suspeito.