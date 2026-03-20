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Mulher é morta por ex-marido após cobrar pensão alimentícia para os filhos na Bahia

Crime aconteceu após encontro entre os dois em Guanambi

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 10:35

Leidimar foi morta por Flávio Jr.
Leidimar foi morta por Flávio Jr. Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Leidimar Oliveira Guimarães, de 42 anos, foi morta a tiros após procurar o ex-companheiro para tratar do pagamento da pensão dos filhos. O caso ocorreu na quarta-feira (18), em Guanambi, no sudoeste da Bahia. O suspeito do crime, Flávio Júnior Castro de Souza, de 39 anos, foi encontrado morto no mesmo imóvel. A principal linha de investigação aponta para feminicídio seguido de suicídio.

Segundo informações iniciais, Leidimar saiu de Palmas de Monte Alto ainda durante a tarde para encontrar o ex-marido em Guanambi. Como ela não retornou para casa até a noite, familiares acionaram a polícia por volta das 23h. Ao chegarem ao endereço do suspeito, os agentes localizaram os dois corpos.

Leidimar foi morta por Flávio Jr.

Leidimar foi morta por Flávio Jr. por Reprodução
Leidimar foi morta por Flávio Jr. por Reprodução
Leidimar foi morta por Flávio Jr. por Reprodução
Leidimar foi morta por Flávio Jr. por Reprodução
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Leidimar foi morta por Flávio Jr. por Reprodução

No local, também foi apreendida uma arma de fogo, que pode ter sido utilizada no crime. A Polícia Civil investiga o caso e considera que a motivação esteja relacionada ao histórico do relacionamento entre vítima e suspeito.

Leidimar deixa dois filhos adolescentes, de 12 e 16 anos. O velório ocorreu na quinta-feira (19), em um templo da Igreja Batista Filadélfia, em Palmas de Monte Alto, cidade onde ela morava. A polícia apura se o crime aconteceu no mesmo dia do encontro entre os dois.

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Tags:

Feminicído Ex-marido Cobrança de Pensão

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