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Itapuã: segurança é preso após espancar homem acusado de furtar alimento em mercado

Vítima foi socorrida para UPA do bairro; não há informações sobre o estado de saúde

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 17:42

DHPP fez as prisões
Segurança é preso após espancar homem acusado de furtar alimento em mercado Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

Um segurança de 26 anos foi preso acusado de espancar um homem de 46 suspeito de furtar alimentos em um mercado no bairro de Itapuã, na manhã deste domingo (17). Bastante ferido, o homem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Não há informações sobre o estado de saúde.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada após o homem dar entrada na unidade de saúde. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Na unidade de saúde, os militares confirmaram o fato, bem como foram informados sobre a autoria das agressões. Buscas foram realizadas a fim de encontrar o suspeito, que foi preso e apresentado ao DHPP, onde a ocorrência foi registrada".

Também por meio de nota, a Policia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) autuou em flagrante o homem de 26 anos suspeito de tentativa de homicídio. De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada em uma unidade médica com sinais de espancamento.

"O suspeito foi encaminhado à unidade especializada, onde foi lavrada a prisão em flagrante. Foram expedidas guias para perícia. Diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos", acrescenta a nota. A PM reforçou que segue com o policiamento preventivo reforçado na região, com o objetivo de garantir a segurança da comunidade e a preservação da ordem pública e que as circunstâncias do espancamento serão investigadas pela Polícia Civil.

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